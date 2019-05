Grêmio concorre com Corinthians por Gil, mas guarda opções na manga para zaga

(Foto: Divulgação / Shandong Luneng)









Na noite deste sábado, às 19h, Corinthians e Grêmio se encontram pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, na arena do time paulista. Fora de campo, os dois clubes também travam duelo de bastidor em busca de um reforço: o zagueiro Gil. Mas a direção tricolor já trabalha com outras opções na manga se o negócio não progredir.





O perfil do defensor que chamou atenção justamente com a camisa do Timão, entre 2013 e 2015, tem também como objetivo suprir uma eventual saída de Walter Kannemann, pretendido por clubes do quilate de Arsenal e Atlético de Madrid.





A concorrência de Grêmio e Corinthians por Gil é acirrada. O principal entrave para as duas equipes são os altos valores envolvidos no negócio. E o que seria vantagem para uma das partes não se aplica: a amizade.





O defensor tem relação estreita com Diego Tardelli, do time gaúcho, e Júnior Urso, dos paulistas. Ambos retornaram ao Brasil após temporadas no futebol chinês, onde o zagueiro ainda atua, no Shandong Luneng. A dupla protagoniza um cabo de guerra para conduzir o ex-colega para seus clubes.





- Eu quero contar com o Gil no Corinthians, ele já mostrou para todo mundo o atleta de alto nível que é. Mantenho contato com ele sim, é um amigo, desejo o melhor para ele, se possível aqui no Corinthians – afirmou Júnior Urso em entrevista coletiva na sexta-feira.





As outras opções





Mas o zagueiro que esteve mais próximo do Grêmio é Luan Peres, do Brugge, da Bélgica. Só que a situação regrediu. Além dele, o argentino Alexander Barboza, emprestado pelo River Plate ao Defensa y Justicia, é observado.





- A gente pretende anunciar para ontem, antes da Copa América, se possível. Mas não é uma coisa que depende só de mim. Depende de um conjunto de fatores, do próprio Renato, direção, aspecto financeiro, liberação de clube, de chegar a um acordo. Esse assunto já está se estendendo demais - apontou o diretor Alberto Guerra após a derrota para o Fluminense.





Mesmo assim, o Grêmio trata as negociações com cautela. Não quer dar uma cartada agora e inflacionar as negociações ou trazer novos interessados e se ver em meio a um leilão.





Mas há outras opções que também esbarram em empecilhos. Como a maioria dos alvos observados pelo Tricolor vem do mercado externo, só poderia inscrever o novo defensor a partir do dia 1º de julho na CBF. Portanto, a intenção de completar o grupo rapidamente contrasta com os impedimentos legais de utilizar o reforço de forma imediata.





Enquanto não contrata um novo zagueiro, o Grêmio conta com Pedro Geromel e Kannemann para a função, titulares neste sábado. Paulo Miranda segue em recuperação de lesão muscular, e Marcelo Oliveira só retorna no meio do segundo semestre após cirurgia no joelho direito. Rodrigues, do time de transição, é a opção no banco, além do volante Michel, improvisado.





Globo Esporte