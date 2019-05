Invasão, fogos e mosaico com coração nas mãos: Union Berlin sobe pela 1ª vez e rebaixa Stuttgart

O time que prezou sempre pela união, inclusive na época de uma dividida Alemanha, levará sua virtude agora à elite do futebol no país. Pela primeira vez na história, o Union Berlin disputará a primeira divisão da Bundesliga. Após empates por 2 a 2 na última quinta-feira e por 0 a 0 nesta segunda com o Stuttgart, em casa, o tradicional time da capital garantiu seu lugar com os gols marcados fora de casa. O Stuttgart, por sua vez, retorna à Segundona depois de três anos.





O Union Berlin existe desde 1966 com o nome e estrutura atuais, mas tem um predecessor. Ele surgiu do SC Olympia 06 Oberschöneweide, fundado em 1906, que chegou a jogar na primeira divisão alemã.





Antes de a bola rolar, os fanáticos torcedores da equipe ergueram um mosaico 3D com mãos segurando um coração. Logo acima, a inscrição “Eisern Union!”, ou “União de ferro”. Antes e durante o jogo, sinalizadores foram usados pela torcida, e o gramado ficou tomado pela fumaça.





Com a bola rolando, a equipe, comandada pelo suíço Urs Fischer conseguiu segurar o Stuttgart com uma forte defesa e chegou a colocar a bola na trave duas vezes. Após o apito final e a confirmação da vaga inédita, a apaixonada torcida invadiu o gramado e festejou com os torcedores.





O Union Berlin ficou na terceira posição da Segunda Divisão e ganhou o direito de disputar os playoffs com o Stuttgart, que terminou na 16ª posição da elite. Colônia e Paderborn conquistaram o acesso. Os outros dois rebaixados foram Hannover e Nuremberg.





Campeão cinco vezes da Bundesliga, o Stuttgart é rebaixado pela terceira vez na sua história. Eles caíram em 2015/16, voltaram na temporada seguinte e agora disputarão a Segundona novamente.





