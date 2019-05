Invicto há sete jogos e com sete gols nestas últimas partidas, Rafael Costa valoriza sequência do Botafogo-SP

(Foto: Agência Botafogo)

O início da temporada não foi dos melhores mas, aos poucos, o Botafogo de Ribeirão Preto foi se acertando. Tanto é verdade que a equipe não perde há sete jogos, desde a 9ª rodada do Paulistão, quando foi derrotada fora de casa pela Ponte Preta por 2 a 1.





Desde então, foram quatro vitórias e três empates. Quem esteve em campo em todas estas partidas, sendo inclusive peça importante na recuperação do time, foi o atacante Rafael Costa. O jogador vive grande fase com a camisa do Pantera, com sete gols marcados nos últimos sete jogos da equipe. “Feliz pela sequência e pelos gols marcados, é sinal de que estou conseguindo fazer o meu trabalho. Fico ainda mais feliz pelos resultados positivos, que é o mais importante. Os gols estão acontecendo e espero que continue assim. Nossa equipe vem numa sequência muito boa e o desafio agora é manter esse desempenho na Série B, que é uma competição bastante disputada”, revelou o atleta, que no clube paulista soma nove gols em 14 jogos.





Na terça-feira (30), o Botafogo-SP manteve o 100% de aproveitamento na Série B e venceu fora de casa o América-MG por 1 a 0. Agora, o time só volta a campo na próxima quinta-feira (09), quando encara também fora de casa o São Bento, adversário que Rafael Costa enfrentou no primeiro jogo da temporada e marcou um gol, no empate de 1 a 1 pelo Paulistão. “Mais uma partida importante. Já tivemos a oportunidade de enfrentar o São Bento no estadual e sabemos que não vai ser fácil. Temos aí alguns dias até o próximo jogo, período para descansarmos e treinarmos bem. Assim como foi lá no confronto pelo estadual, espero que eu possar ajudar a equipe com gol. Seria muito bom”, finalizou.