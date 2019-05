Invictos, gerente e comissão técnica da Francana são procurados por time da Copa Paulista

Sem perder no Campeonato Paulista da Segunda divisão, a Francana possui em sua equipe, um gerente de futebol que tem parceria com o técnico e auxiliar técnico. Juntos, Marcelo Machado, Alexandre Ferreira e Léo, montaram uma equipe forte e competitiva, reflexo disso, são os resultados das cinco primeiras partidas.





Com duas vitórias, três empates e a um ponto do líder do grupo 2, o gerente de futebol, Marcelo Machado, recebeu ligação de um time que disputará a Copa Paulista, com início previsto para junho deste ano.





“Estamos muito focados no projeto da Veterana, mas confesso que é satisfatório para nós, o nosso trabalho ser reconhecido, uma vez que sabemos das dificuldades enfrentadas nesta competição”, revela o gerente.





A oito jogos para o final da primeira fase, comissão garante que estão trabalhando para levar a Francana para a série A3 do Paulista e que nenhuma negociação seguirá adiante.





“Nem vou revelar o time que nos procurou, porque não temos interesse em dar continuidade, queremos conquistar nossos objetivos aqui para que fechemos um ciclo vitorioso”, conclui Marcelo Machado.