Isaquias Queiroz é campeão do C1 500m na etapa da Polônia da Copa do Mundo de canoagem

Um dia depois de terminar a prova do C1 1000m apenas na sétima colocação, Isaquias Queiroz se recuperou e conquistou a medalha de ouro neste domingo, no C1 500m, no último dia da etapa de Poznan, na Polônia, da Copa do Mundo de canoagem velocidade. O brasileiro, tricampeão mundial da prova, que não faz parte do programa olímpico, deixou para traz o rival tcheco Martin Fukza para vencer com com facilidade. Isaquias terminou com mais de um barco de vantagem para Fukza. O polonês Tomasz Kaczor cruzou a linha em terceiro. Outro brasileiro na prova, Erlon de Souza terminou na sexta colocação.





- A prova foi muito boa. O Fukza deu trabalho no começo, na saída, mas agora é pensar na próxima etapa para encarar o Sebastian Brendle (rival alemão) em Duisburg, na sua casa - disse Isaquias após a prova.





Atleta do Flamengo, Isaquias tem três medalhas olímpicas no currículo, todas elas conquistadas nos Jogos Rio 2016 - duas pratas (C1 1000m e C2 1000m) e um bronze (C1 200m). Em Mundiais, o brasileiro tem sete medalhas - quatro ouros (três no C1 500m e uma no C2 1000m) e três bronzes (C1 1000m, C2 200m e C1 200m). O baiano de 25 anos ainda tem um ouro e uma prata no Mundial Junior de 2011 (C1 200m e C1 500m).





Além do ouro de Isaquias no C1 500m, o Brasil conquistou mais duas medalhas na paracanoagem: ouro para Luiz Carlos Cardoso no KL1 M 200m e prata para Caio Ribeiro no VL3. Os brasileiros voltam a competir na próxima sexta-feira, de 31 de maio a 2 de junho, em Duisburg, na Alemanha, na 2ª etapa da Copa do Mundo de canoagem velocidade e paracanoagem.





Resultado do C1 500m





1º Isaquias Queiroz (BRA) - 1min46s555

2º Martin Fukza (RTC) - 1min48s395

3º Tomasz Kaczor (POL) - 1min49s171

6º Erlon de Souza (BRA) - 1min50s543





