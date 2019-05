Justiça bloqueia bens de R$ 769 mil de ex-prefeita Dárcy Vera em caso da Stock Car

(Foto: Weber Sian)

O juiz Reginaldo Siqueira, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Ribeirão Preto, determinou o bloqueio de bens no montante de R$ 769,6 mil da ex-prefeita da cidade Dárcy Vera (sem partido), da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) e da Vicar, empresa responsável pelas provas da Stock Car.





As informações foram publicadas pelo Jornal A Cidade, que mostra que o bloqueio se refere a vinda da categoria para Ribeirão, que ocorreu em 2010. De acordo com a reportagem, o Ministério do Turismo fez um repasse na época para a prefeitura para a divulgação da cidade e do evento. Dárcy Vera repassou a quantia na íntegra para a organizadora da prova, o que foi considerado irregular pela Justiça Federal. A prefeita foi condenada a 5 anos de prisão em regime semiaberto.





O projeto está em fase de recurso e tramita na 11ª Vara do TRF-3 (Tribunal Regional Federala da 3 Região), em São Paulo. O processo está nas mãos do desembargador Nino Toldo, relator do recurso.





O Blog do Esporte entrou em contato com a CBA, mas ainda não obtivemos retorno. Segundo o A Cidade, uma petição da CBA foi anexada ao processo onde a Confederação deu a sede como garantia para evitar um eventual bloqueio dos ativos financeiros da entidade.





Hoje os ativos financeiros da entidade somam mais de R$ 1 milhão, e caso os R$ 769 mil fossem bloqueados, implicaria na paralisação das atividades, no pagamento de funcionários e também na organização de corridas de automóvel.





A sede da CBA fica em área nobre do Rio de Janeiro, na Rua da Glória, zona sul da cidade. O imóvel está avaliado em cerca de R$ 5 milhões.





Em 2018, a ex-prefeita Dárcy Vera foi condenada a 5 anos de prisão pela Justiça Federal. Na época, o juiz da 7ª Vara Federal, Eduardo José da Fonseca, determinou que Dárcy terá "a obrigação de reparação civil do dano causado ao patrimônio público municipal".





Não tivemos retorno da Vicar, responsável pela Stock Car, e nem da advogada de defesa da ex-prefeita, Maria Cláudia de Seixas.