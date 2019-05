Kawhi Leonard brilha, leva os Raptors à final da NBA pela 1ª vez na história e é o cara da semana

(Foto: Dan Hamilton-USA TODAY Sports)









O Toronto Raptors perdeu os dois primeiros jogos e viu o Milwaukee Bucks da fera grega e favorito a MVP Giannis Antetokounmpo abrir 2 a 0 na final do Leste. Mas do outro lado tinha um Kawhi Leonard. O ala brilhou, chamou a responsabilidade e comandou a incrível virada dos Raptors para fazer 4 a 2 na série e conquistar o inédito título da conferência. Agora, o time canadense disputa o título da NBA contra o poderoso Golden State Warriors, atual campeão da liga. Por essa e por outras, Kawhi Leonard é o cara da semana.





Campeão da NBA e MVP das Finais de 2014 com o San Antonio Spurs, Kawhi foi para Toronto em junho do ano passado, em uma troca envolvendo o até então astro dos Raptors DeMar DeRozan. O ala se encaixou bem na equipe, que terminou a temporada regular com a segunda melhor campanha do Leste, atrás justamente dos Bucks.





Depois que Antetokounmpo liderou os Bucks nas duas primeiras vitórias em casa na final da conferência, Kawhi mostrou força, o Toronto aproveitou a força da sua torcida e empatou a série em 2 a 2. O diferencial foi no jogo 5. Em Milwaukee, Kawhi anotou 35 pontos e deu nove assistências para virar a vantagem. Neste sábado, o ala foi decisivo nos momentos cruciais e, com 27 pontos e 17 rebotes, decretou o título do Leste e a vaga na final da NBA pela primeira vez.





Os números de Kawhi na final do Leste





Jogo 1: 31 pontos + 9 rebotes

Jogo 2: 31 pontos + 8 rebotes

Jogo 3: 36 pontos + 9 rebotes

Jogo 4: 19 pontos + 7 rebotes

Jogo 5: 35 pontos + 9 assistências

Jogo 6: 27 pontos + 17 rebotes





Globo Esporte