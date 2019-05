Klopp confirma ausência de Firmino contra o Barcelona: "Depois vamos ver"

(Foto: Getty Images)









Após a vitória sobre o Newcastle, o técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, confirmou a ausência de Roberto Firmino no jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões contra o Barcelona, terça, no Anfield.





Firmino ficou fora até mesmo do banco de reservas neste sábado e, com uma lesão muscular, não conseguirá se recuperar a temporada. Mas ainda há chance que volte para a última rodada do Campeonato Inglês, diante do Wolverhampton.





- Ele não estará pronto na terça, mas para o resto depois vamos ver – limitou-se a dizer o alemão.





Quem também pode desfalcar os Reds é ninguém menos do que Mohamed Salah. O egípcio deixou o jogo contra o Newcastle na metade do segundo tempo após levar uma pancada na cabeça do goleiro Dubravka.





Salah ficou alguns minutos sendo atendido em campo e precisou sair de maca. Mas, de acordo com Klopp, a situação pareceu pior do que foi.





- O médico tinha de tomar a decisão e foi a de tirá-lo. Nós aceitamos, é claro. Ele ficou sentado no vestiário vendo o jogo, então estava bem, mas é claro que temos que esperar porque ele levou uma pancada.





O Liverpool está em enorme desvantagem no confronto depois de o Barcelona vencer o jogo de ida por 3 a 0, no Camp Nou. A volta acontece na terça, às 16h (de Brasília).





