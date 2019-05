Kyrgios surta, joga cadeira na quadra e é desclassificado do Masters 1000 de Roma

(Foto: Clive Brunskill / Getty Images)









O polêmico Nick Kyrgios voltou a aprontar no circuito, dessa vez no Masters 1000 de Roma. Em um jogo que vinha sendo bastante disputado contra Casper Ruud, o australiano perdeu a cabeça após ser quebrado no terceiro set, reclamou da atitude de torcedores, jogou a raquete no chão, atirou uma cadeira na quadra e acabou sendo desclassificado da partida.





Após a rápida sequência dos fatos, o público se mostrou atônito, sem entender o que aconteceu com Kyrgios. Antes de deixar a quadra, o australiano foi advertido com um "game penalty" pela discussão com os torcedores e, por isso, perdia o jogo por 6/3, 6/7 (5) e 2/1. Logo depois, ele atirou a cadeira em quadra e abandonou o local da partida sem qualquer motivo, sendo assim desclassificado por sua atitude. É possível que ele seja punido pela ATP por comportamento indevido.





Na quarta-feira, Kyrgios já tinha chamado a atenção após uma entrevista ao jornalista Ben Rothenberg, do New York Times, ser publicada onde o australiano fazia duras críticas a colegas de circuito. Na ocasião, ele disparou contra Novak Djokovic, dizendo que o sérvio tem uma "obsessão doentia de querer ser amado".





Outra situação que chamou atenção após o jogo foi a vibração de Casper Ruud com a desclassificação de Nick Kyrgios. Em casos como esse, os jogadores costumam se mostrar embaraçados, mas o norueguês pulou e comemorou bastante (veja acima). Vale destacar que, ao longo do jogo, Kyrgios fez graça com a torcida toda vez que estava em um bom momento.





Globo Esporte