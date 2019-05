Lacazette e Aubameyang brilham, e Arsenal vence Valencia de virada em Londres

Com bela atuação da dupla Lacazette e Aubameyang, o Arsenal derrotou o Valencia por 3 a 1, de virada, no primeiro jogo das semifinais da Liga Europa. Diakhaby descontou para os espanhóis que vão em desvantagem para a partida de volta, na próxima semana.





Para se garantir na decisão da Liga Europa, que acontece no dia 29 de maio, no Azerbaijão, o Arsenal pode perder o jogo de volta por até um gol de diferença. Caso perca por 2 a 0, o Valencia é quem se classifica por conta do critério do gol fora de casa. Novo 3 a 1, teremos prorrogação. Na outra semifinal, Eintracht Frankfurt e Chelsea empataram o primeiro jogo por 1 a 1 na Alemanha.





Mesmo contando com o apoio da torcida no Emirates Stadium, o Arsenal começou mal a partida e viu o Valencia abrir o placar aos dez minutos com Diakhaby. No entanto, o time do técnico Unai Emery conseguiu acordar rapidamente e, aos 17, empatou com Lacazette após pela jogada de Aubameyang. Sete minutos depois, Roncaglia cochilou após cruzamento de Xhaka, e Lacazette não perdoou.





No segundo tempo, o atacante francês teve a chance de fazer o hat-trick aos 21, mas desperdiçou duas oportunidades na pequena área. No entanto, aos 45, quando o Valencia já se dava por satisfeito com o 2 a 1, o Arsenal foi lá e machucou o time de Mestalla com um gol de Aubameyang. Festa da torcida dos Gunners que, depois de três derrotas seguidas (todas no Campeonato Inglês), voltou a ver o time vencer.





