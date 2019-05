Lista final da Argentina para Copa América tem Messi, Agüero e Di María

O técnico Lionel Scaloni convocou nesta terça-feira a Argentina para a Copa América. Fazem parte da lista final de 23 jogadores os pesos-pesados Messi, Agüero e Di María, assim como Dybala, suspense até a última hora. Entre as ausências mais sentidas estão o zagueiro Kannemann, do Grêmio, que sofreu uma lesão na lombar, e Icardi, da Inter de Milão.





Agüero não era chamado desde a Copa do Mundo, mas a temporada em alto nível pelo Manchester City (32 gols em 46 jogos) convenceu o treinador. Di María, destaque no Paris Saint-Germain, estava na mesma situação, enquanto Messi já havia participado do amistoso contra a Venezuela em março. Os três estão na casa dos 30 anos.





Seis atuam no futebol local: Andrada (Boca Juniors), Saravia (Racing), Armani, Casco, Palacios e Matías Suárez (River Plate). O atacante millonario tomou um dos postos que poderiam ser de Icardi, autor de apenas nove gols pela Inter de Milão na temporada.





A Argentina está no Grupo B ao lado de Catar, Colômbia e Paraguai. A estreia será contra a seleção cafetera dia 15 de junho na Fonte Nova. Em seguida, encara os paraguaios dia 19 no Mineirão e fecha a participação na primeira fase dia 23 diante da equipe asiática na Arena do Grêmio.





A lista completa:





Goleiros: Esteban Andrada (Boca Juniors), Franco Armani (River Plate) e Agustín Marchesín (América-MEX).





Defensores: Renzo Saravia (Racing), Nicolás Otamendi (Manchester City), Juan Foyth (Tottenham), Germán Pezzella (Fiorentina), Ramiro Funes Mori (Villarreal), Nicolás Tagliafico (Ajax), Marcos Acuña (Sporting) e Milton Casco (River Plate).





Meio-campistas: Rodrigo De Paul (Udinese), Leandro Paredes (PSG), Roberto Pereyra (Watford), Giovani Lo Celso (Betis), Ángel Di María (PSG), Guido Rodríguez (América-MEX) e Exequiel Palacios (River Plate).





Atacantes: Lionel Messi (Barcelona), Sergio Agüero (Manchester City), Paulo Dybala (Juventus), Matías Suárez (River Plate) e Lautaro Martínez (Inter de Milão).





