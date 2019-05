Luan sofre estiramento e vira baixa no Grêmio; Kannemann fica afastado por três semanas

Além do início ruim no Brasileirão, o Grêmio vê o departamento médico acumular problemas. Após a derrota por 2 a 1 para o Ceará no domingo, o técnico Renato Gaúcho revelou dois contratempos: Luan e Kannemann se tornaram baixas para a sequência de jogos.





Kannemann machucou a lombar durante o empate sem gols com o Corinthians, em 11 de maio. Após passar por exames, ficou detectada a gravidade do problema.





– O Kannemann deu uma bicicleta contra o Corinthians e sentiu as costas. Não pode treinar. Ele estava suspenso e ficará parado umas três semanas – revela o técnico.





Já o atacante sofreu um problema muscular na coxa, ao qual o alijou da viagem ao Ceará. Por outro lado, Maicon, que também ficou fora, integrará o grupo que enfrenta o Juventude na quarta, pela Copa do Brasil.





- Luan está com estiramento. Já o Maicon fica à disposição - disse o treinador.





O prazo choca-se com a parada do Brasileirão para a disputa da Copa América. O último jogo do Tricolor está marcado para o dia 12 de junho, quando o time enfrenta o Botafogo no Engenhão, no Rio de Janeiro.





Resta a resposta do departamento médico quanto aos estados de Paulo Miranda, Diego Tardelli e Jean Pyerre. O trio participou de um coletivo no sábado para saber se terá condições de suportar o duelo em Caxias do Sul.





À espera de alternativas do departamento médico, o Grêmio começa a caminhada na Copa do Brasil nesta quarta-feira. A partida diante do Juventude será disputada às 21h30, no Alfredo Jaconi. No Brasileirão, o time volta a campo apenas no sábado, quando recebe o Atlético-MG na Arena, às 19h30. Passadas cinco rodadas, o Tricolor segue na zona de rebaixamento, em penúltimo, com apenas dois pontos.





Globo Esporte