Lucas Paquetá pega gancho de três jogos por tapa na mão de juiz e não joga mais na temporada

Como era esperado, Lucas Paquetá foi punido pela Federação Italiana de Futebol com um gancho de três jogos pelo tapa na mão do juiz do jogo entre Milan e Bologna, na última segunda-feira, pelo Campeonato Italiano. Faltando três rodadas para o término do torneio, o ex-jogador do Flamengo não joga mais na temporada.





Aos 29 minutos do segundo tempo da vitória rossonera por 2 a 1, Paquetá se envolveu em uma confusão com os jogadores do Bologna e recebeu um cartão amarelo. Na sequência, deu um tapa no braço do árbitro que imediatamente o expulsou.





Nas redes sociais, a torcida do Milan se revoltou com a punição, apesar de ela ser de praxe (um jogo pelo acúmulo de cartões amarelos e dois pelo vermelho). O motivo da revolta foi que Douglas Costa, em setembro do ano passado, levou quatro jogos (um a mais do que Paquetá apenas) por uma cusparada no adversário.





