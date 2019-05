Luís Carlos Cardoso desbanca campeão paralímpico e conquista Copa do Mundo de paracanoagem

O paratleta Luís Carlos Cardoso passou pelo primeiro grande termômetro da reta final da corrida por uma vaga nos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020. Em Poznan, na Polônia, o piauiense conquistou o título da classe KL1 200m ao cravar 47s674. O italiano Esteban Gabriel Farias e o polonês Jakub Tokaraz, atual campeão paralímpico da prova, completaram o pódio na segunda e terceira posições, respectivamente. O resultado fechou a sexta-feira de decisões de Luís em solo europeu – disputou ainda a decisão da classe VL2 200m e ficou em 5º lugar.





Quarto colocado na Rio 2016, Luís Carlos Cardoso confirmou a regularidade na temporada com o feito obtido na Copa do Mundo. Na raia 4, o brasileiro largou bem e se manteve firme na briga pela dianteira com o anfitrião polonês Jakub Tokaraz, favorito ao título em casa. Contudo, Tokaraz completou a prova em 49s178, ficando atrás até mesmo do italiano Esteban Farias (47s866).





Luís Carlos abriu o dia tendo pela frente a decisão da classe VL2. O piauiense largou na raia 3 e completou os 200m em 55s306, tempo não suficiente para garanti-lo no pódio. Luís ficou 0s984 milésimos de segundo atrás do campeão russo Roman Serebryakov, que cruzou a linha de chegada em 54s322. Jakub Tokarz, da Polônia, ficou em segundo (54s378) e Igor Korobeynikov, da Rússia, conquistou o bronze (54s710).





A Copa do Mundo de paracanoagem é um dos principais critérios de convocação para a seleção brasileira que vai disputar o Mundial da Hungria, no segundo semestre. Maior evento do ano, o Mundial servirá de seletiva para a Paralimpíada Tóquio 2020.





Globo Esporte