Luxemburgo acerta com o Vasco, posta mensagem para a torcida e será apresentado nesta quarta

O Vasco anunciou na manhã desta quarta-feira que Vanderlei Luxemburgo será o novo técnico do clube. Com contrato até o fim do ano, Luxa será anunciado nesta quarta, mas começa a trabalhar só na próxima segunda, depois da quarta rodada do Campeonato Brasileiro, quando enfrenta o Santos. Mais cedo, o treinador postou uma mensagem em suas redes sociais mandando um "alô" para a torcida vascaína. Ele chega com Mauricio Copertino como auxiliar e Antonio Mello como preparador.





Se Luxemburgo não era a primeira opção do Vasco para o cargo de treinador, três fatores aproximaram as duas partes: outras opções no mercado, promessa por reforços e chance de recomeço para o técnico. A diretoria teria informado a Luxa que ao menos dois jogadores virão da janela internacional.





O técnico ganhou força como novo treinador após o Cruz-Maltino ver as negociações com Jorge Jesus, Dorival Júnior e Diego Aguirre esfriarem. Houve também a busca por técnicos mais novos, como Thiago Larghi, mas prevaleceu a preferência de Alexandre Campello, ao desejar alguém com currículo mais vasto para o cargo.





O último trabalho de Vanderlei Luxemburgo como técnico foi no Sport, em 2017, quando esteve ao lado de Alexandre Faria (ex-diretor de futebol do Vasco) no time pernambucano. A missão do treinador será tirar o clube da zona rebaixamento do Campeonato Brasileiro, onde amarga a última colocação, com um ponto em três rodadas. O Cruz-Maltino entra em campo contra o Santos, no próximo domingo, às 16h, no Pacaembu.





