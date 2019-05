Lyon goleia Barcelona e conquista a Champions League Feminina

O favoritismo falou alto na final da Champions League Feminina temporada 2018/2019. Neste sábado (18), Lyon e Barcelona fizeram a final da Liga dos Campeões feminina e o time francês desfilou todo o seu potencial e padrão dentro de campo. Com show de Ada Hergerberg, que anotou três gols, a equipe francesa fez 4 a 1 no Barcelona e chegou ao sexto titulo europeu, o quarto consecutivo.





Marozsan completou o placar para o time francês, e Oshoala descontou para o Barça. Andressa Alves, atacante brasileira convocada para a Copa do Mundo da França, começou no banco de reservas, entrou no segundo tempo e deu uma nova cara para o time espanhol, que até marcou um gol, mas ficou longe de igualar o placar.





Com apenas três anos no futebol profissional, o Barcelona buscava o título inédito para a Espanha, que nunca tinha alcançado a final da Champions League Feminina.





Mas o Lyon começou a partida de forma fulminante. Logo aos cinco minutos, Van de Sanden partiu sozinha pela ponta direita e cruzou para Marozsan só empurrar para o gol.





Oito minutos depois, a mesma jogada. Van de Sanden recebeu sozinha na ponta direita e cruzou para o meio da área, dessa vez Ada Hegerberg chegou para finalizar.





Aos 19 minutos, Majri, pela esquerda, encontrou Ada livre dentro da área e a artilheira fez seu segundo gol na partida. O quarto gol veio aos 30 minutos. Bronze cruzou e Ada fez seu terceiro gol, o quarto do Lyon. Em 30 minutos, a equipe francesa definiu a partida e o título da Champions League Feminina.





Nos minutos finais, Oshoala tocou na saída da goleira para marcar o gol de honra do Barcelona.





Olimpíada Todo Dia