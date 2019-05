McCollum se agiganta, Blazers vencem os Nuggets e encaram os Warriors na final do Oeste

(Foto: Ron Chenoy / USA Today)









Acabou a espera para os torcedores dos Blazers. Após 19 anos, a tradicional franquia do Oregon está novamente em uma final de conferência da NBA. Não sem antes muita emoção. Em um Jogo 7 memorável, Portland contou com atuação gigantesca de CJ McCollum para arrancar virada no segundo tempo e vencer o Denver Nuggets, fora de casa, por 100 a 96.





Foram 37 pontos para McCollum, com direito a arremesso certeiro que praticamente definiu o triunfo a 11 segundos do encerramento. Mesmo discreto, Damian Lillard também contribuiu bem, principalmente no último período, e ficou perto de triplo-duplo com 13 pontos, 10 rebotes e oito assistências.





Com a vitória, os Blazers fecharam a série contra os Nuggets em 4 a 3 e vão à final do Oeste pela primeira vez desde o ano 2000. O adversário será o poderoso Golden State Warriors, que venceu a conferência nas últimas quatro temporadas. O primeiro jogo do confronto está marcado para terça-feira, em Oakland.





Como nos velhos tempos





A tensão do Jogo 7 ajudou a levar Blazers e Nuggets a fazerem partida "old school". Principal arma da NBA atual, os arremessos de três não funcionaram para nenhum dos dois times, que tiveram que usar mais os chutes de meia distância e as jogadas de costas para a cesta dos pivôs.





Melhor para o Portland, que apesar do aproveitamento de 15% nos arremessos de longa distância (4/26), teve CJ McCollum imparável nas infiltrações e atuação consistente de Enes Kanter no garrafão: 12 pontos e 13 rebotes.





Nos Nuggets, o aproveitamento de três pontos foi de míseros 10% (2/19). Apesar de mais um ótimo jogo do pivô Nikola Jokic - 29 pontos e 13 rebotes -, os donos da casa não tiveram muito apoio dos suplentes e bateram na trave.





Dupla dinâmica





Uma das parcerias entre armadores de maior destaque da NBA, Damian Lillard e CJ McCollum alcançam o ponto mais alto até aqui após seis anos seguidos de eliminações precoces e frustração nos playoffs.





Com entrosamento impecável, os dois se alternam no comando do ataque dos Blazers. Enquanto Dame foi o astro da vitória sobre o Thunder na primeira fase, com cesta incrível para vencer o jogo da classificação, McCollum tomou conta da série contra os Nuggets. Foram 26,4 pontos de média, coroados com a atuação marcante no Jogo 7.





A classificação dos Blazers à final do Oeste também colocará frente a frente os irmãos Curry. Mais velho, mais famoso e vitorioso, Stephen estará no comando do Golden State, que não deve contar com Kevin Durant ao menos nas primeiras partidas da série. No Portland, Seth é uma das peças da rotação do técnico Terry Stotts e tem atuado média de 20 minutos por partidas nos playoffs.





O jogo





No segundo Jogo 7 seguido nos playoffs, o Denver começou partindo com tudo para cima do Portland. A defesa sufocante combinada com a velocidade dos contra-ataques e a mira calibrada de Jokic ajudou os donos da casa a abrirem 20 a 11.





Com Lillard gelado, CJ McCollum assumiu a responsabilidade de manter os Blazers no jogo. Ainda assim, os oito pontos do ala-armador não foram suficientes para evitar a desvantagem de 12 pontos ao fim da parcial: 29-17.





Com aproveitamento muito baixo nos arremessos - apenas 25% nos primeiros 15 minutos -, os Blazers viram Denver ir abrindo vantagem (39-22). Somente com seis minutos do segundo quarto, Damian Lillard anotou os primeiros pontos. A entrada do armador no jogo ajudou Portland a equilibrar as ações e o placar foi para o intervalo com nove pontos de frente para os Nuggets: 48-39.





Na volta dos vestiários, CJ McCollum voltou a dominar a produção ofensiva dos Blazers e os visitantes cortaram a diferença para apenas três (55-59). Após sofrer um bloqueio pelas costas, Rodney Hood, que vinha fazendo boa atuação defensiva, sentiu o joelho e precisou deixar o jogo.





Portland conseguiu manter o ritmo com a entrada de Moe Harkless, McCollum continuou quente, e os visitantes chegaram a assumir a liderança do placar no último minuto do terceiro período (70-71). Lances livres de Monte Morris nos segundos finais da parcial mantiveram o Denver na frente: 72-71.





Após um terceiro período sem bolas de três de ambos os lados, Zach Collins converteu de longa distância logo no início do último quarto para devolver a liderança aos Blazers. Lillard também colocou a primeira de trás do arco e os visitante abriram cinco: 76-81.





O jogo ficou ainda mais pegado na reta final, com muitas infrações e jogadores carregados em faltas dos dois lados. Melhor nas infiltrações, Portland foi sustentando a liderança e entrou nos últimos cinco minutos com 83-87 no placar.





Duas boas jogadas defensivas dos donos da casa permitiram contra-ataques e a diferença para apenas um ponto a 1:40 do encerramento (93-94). McCollum tratou de manter a liderança do Portland no ataque seguinte, enquanto Jamal Murray respondeu pelos Nuggets (95-96).





Com a posse de bola a 30 segundos do encerramento, CJ McCollum chamou a marcação, gastou o relógio e colocou mais um arremesso certeiro, deixando a diferença novamente em três e 11 segundos no relógio (95-98). Lances livres de Jokic e Evan Turner não foram suficientes para mudar o panorama, e o Portland garantiu a vitória por 100 a 96.





(2º) Denver Nuggets 3 x 4 Portland Trail Blazers (3º)





Jogo 1 - 29/04 - Nuggets 121 x 113 Blazers

Jogo 2 - 01/05 - Nuggets 90 x 97 Blazers

Jogo 3 - 03/05 - Blazers 140 x 137 Nuggets

Jogo 4 - 05/05 - Blazers 112 x 116 Nuggets

Jogo 5 - 07/05 - Nuggets 124 x 98 Blazers

Jogo 6 - 09/05 - Blazers 119 x 108 Nuggets

Jogo 7 - 12/05 - Nuggets 96 x 100 Blazers





