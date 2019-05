Meier marca dois, Sharks vencem Blues e saem na frente na série

(Foto: Site NHL)









No jogo um da final da conferência oeste da NHL, San Jose Sharks e St. Louis Blues se enfrentaram no SAP Center em San Jose, e a equipe da casa saiu vitoriosa pelo placar de 6 a 3. O jogo teve um segundo período insano, e Timo Meier apareceu para fazer dois gols e praticamente decidir o placar mesmo com a última etapa inteira para jogar. Os Blues ainda esboçaram uma reação no final, mas, mesmo com várias chances, não conseguiram e agora vão ter que correr atrás do prejuízo no jogo dois.





Os Sharks mostraram a que vieram cedo na partida, tendo os dois primeiros chutes com perigo na partida e, ainda nos cinco minutos iniciais, eles abriram o placar com o seu artilheiro nos playoffs. Meier disputou com Alex Pietrangelo e conseguiu dar o passe no meio para Gustav Nyquist, que viu Logan Couture do outro lado para fazer o primeiro.





Os Blues não sentiram o gol e acabaram melhorando após ficarem atrás no placar, e isso os rendeu o empate ainda antes da metade do período. Após uma jogada polêmica em cima de Couture do outro lado, Vladimir Tarasenko partiu em velocidade e deu para Jaden Schwartz chutar de longe e Joel Edmundsson desviou para colocar entre as pernas do goleiro Martin Jones. Pouco depois, um colapso na defesa dos Blues quando Jay Bouwmeester e Colton Parayko foram para o penalty box seguidamente e San Jose teve uma vantagem de dois homens no gelo, que não foi desperdiçada. Num bom trabalho de Brent Burns, ele conseguiu achar Joe Pavelski do lado do goleiro, e o capitão teve que tentar duas vezes para colocar para dentro e ajudar os Sharks a passarem a frente de novo. O jogo ficou franco e equilibrado no fim do período, mas o placar continuou o mesmo.





O começo do segundo período, por mais que o resto dele tenha sido insano, foi lento, com as duas equipes não conseguindo passar pelos bons bloqueios defensivos armados. Apenas numa falha defensiva dos Blues foi que o gol saiu, quando a inteligência de Joe Thornton o fez explorar muito bem a saída errada dos adversários e jogar o disco na parede para chegar em Kevin Labanc, que finalizou muito bem para aumentar a vantagem. Não demorou muito para St. Louis se aproximar de novo. Numa tentativa de chute de David Perron, o disco sobrou para Ryan O’Reilly que, com paciência, tirou do goleiro e marcou um belo gol.





No momento mais difícil dos Sharks nesse período, quando os Blues tentavam a todo custo empatar, apareceu Meier com dois ótimos gols em um espaço de sete minutos. O primeiro deles foi maravilhoso. Após Couture conseguir manter o disco na zona ofensiva, ele passou de passagem pela defesa de St. Louis e conseguiu colocar no backhand enganando o goleiro. Um golaço que deixou San Jose tranquilo no jogo de novo.





Desde o começo da última etapa, os Blues buscaram o empate, e, mesmo com uma defesa não muito confiável, os Sharks conseguiram segurar bem nos 10 minutos iniciais, mas acabaram cedendo o gol faltando sete minutos para acabar o período. Pat Maroon achou Tyler Bozak na frente do gol para o chute, mas Jones defendeu. Maroon insistiu e viu Bozak de novo no meio, que agora colocou para dentro. A pressão de St. Louis se intensificou, e eles continuaram tentando chegar mais perto no placar. Com pouco mais de três minutos para acabar, os Blues tiraram o goleiro, e os Sharks aproveitaram com Couture novamente para fazer o gol que deu números finais ao placar.





As duas equipes voltam a se enfrentar na segunda-feira (13) de novo no SAP Center em San Jose para o jogo dois





The Playoffs