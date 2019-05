Milan anuncia a saída de Gattuso como treinador

O Milan continua suas mudanças após o fim da temporada do Campeonato Italiano. O clube anunciou a demissão do técnico Gennaro Gattuso. A saída foi feita em comum acordo, de acordo com nota oficial do time. A equipe também anunciou recentemente a saída de Leonardo da direção rossonera.





Em entrevista ao jornal italiano “La Repubblica”, Gattuso explicou os motivos de sua saída, explicando também que abriu mão de dois anos de contrato, que renderiam R$ 25 milhões a ele, segundo o jornal, por amor ao clube.





“Não é fácil decidir deixar o Milan, mas era uma decisão que tinha de tomar. Não houve um momento exato em que tivesse chegado a esta conclusão. Foi a soma destes 18 meses como treinador. Vivi estes meses com grande paixão, foi inesquecível. Abdiquei dos últimos dois anos de contrato porque a minha história com o Milan não poderia ser nunca sobre dinheiro”, afirmou Gattuso, de 41 anos.