Milan vence Fiorentina, amplia má fase do rival e se mantém na briga por vaga na Liga dos Campeões

O Milan manteve vivo o sonho de voltar à Liga dos Campeões da Europa. A equipe de Gennaro Gattuso foi até Florença e venceu a Fiorentina por 1 a 0, na tarde deste sábado, pela 36ª rodada do Campeonato Italiano e se manteve na cola do G-4 da competição. Faltam duas partidas para o fim do torneio. A equipe viola, por sua vez, completa 14 jogos sem vencer, 12 pela liga italiana.





Lucas Paquetá, suspenso, não esteve em campo e não atua mais na temporada. Ele cumpriu o primeiro de três jogos de punição por ter batido na mão do árbitro Di Bello na vitória contra o Bologna, na rodada passada. O ex-Flamengo esteve presente no estádio Artemio Franchi e assistiu à partida das tribunas.





O gol rossonero foi marcado pelo camisa 10, o turco Calhanoglu. Aos 35 minutos da primeira etapa, ele aproveitou belo cruzamento do espanhol Suso e só escorou de cabeça para vencer o goleiro francês Lafont. Foi apenas o terceiro gol do meia em 44 jogos pelo Milan na temporada.





Pelo lado viola, dois brasileiros estiveram em campo. O zagueiro ex-Palmeiras Vitor Hugo foi titular novamente. Na rodada passada, o defensor voltou à equipe após cinco jogos na reserva. Ex-Fluminense e emprestado pela Roma, Gerson entrou aos 24 minutos da segunda etapa.





Com o resultado, o Milan chegou aos 62 pontos e se manteve na quinta posição, um ponto atrás da Inter de Milão, que abre o G-4 e joga neste domingo contra o Chievo. A Fiorentina, há 12 partidas sem vitória no Campeonato Italiano, é a 13ª, com 40 pontos.





Na próxima rodada, o Milan recebe o já rebaixado Frosinone, no San Siro, no domingo, dia 19. A Fiorentina visita o Parma.





Globo Esporte