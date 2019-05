Multa para desfazer venda de João Pedro é de R$ 90 milhões. Gigantes europeus já monitoram

(Foto: André Durão)









O Fluminense acordou a venda de João Pedro ao Watford ainda no ano passado , mas há chances do futuro do atacante de 17 anos ser longe do clube inglês. Isso porque o contrato firmado entre os clubes estabelece uma multa de 20 milhões de euros (R$ 90,4 milhões) a ser paga ao time inglês a cargo de indenização para que o acordo seja desfeito. Uma situação já monitorada por gigantes europeus.





A noite fenomenal vivida pelo atacante, na quinta-feira, quando marcou três gols e deu uma assistência na goleada por 4 a 1 sobre o Atlético Nacional, pela Sul-Americana, intensificou a procura de informações por parte de outras equipes. Uma delas é Liverpool, que sondou detalhes da venda. Mas há outras. Ou seja: os sete gols em dez jogos fizeram a joia tricolor ser alvo no mercado da bola mesmo já negociada.





Por ser menor de idade, João Pedro não pode se transferir imediatamente. Por isso, a ida ao Watford está prevista para janeiro de 2020, podendo ser atrasada para junho em casa de acordo entre os clubes. Nas redes sociais, no entanto, o time inglês postou após a noite de gala: "Nos vemos em janeiro".





Além disso, a venda efetivamente ainda não foi feita: o contrato assinado é uma promessa de compra por parte do time europeu, que pagou no ato uma parcela de 2,5 milhões de euros e se comprometeu a desembolsar mais 7,5 milhões de euros em bonificações a partir de gatilhos que podem ou não ser alcançados.





O Watford, então, estabeleceu uma "cláusula de rompimento". Caso o Fluminense não efetive a venda ou João Pedro se recuse a se transferir, o time inglês tem direito a receber os 20 milhões de euros (R$ 90,4 milhões). Isso permite que um terceiro interessado pague a quantia ao Flu para quitar a indenização e possa negociar uma nova compra.





João Pedro foi negociado com o Watrford ao final do ano passado, após marcar 38 gols no sub-17 do Flu. Em janeiro deste ano, subiu ao profissional com Fernando Diniz. Soma 216 minutos - o equivalente a dois jogos e meio em campo e tem sete gols, ou seja, uma média de uma bola na rede a cada 30 minutos, aproximadamente. Marcou seis deles nas últimas três partidas.





