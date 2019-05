Nadadora gaúcha garante vaga no Mundial e nos Jogos Pan-Americanos

(Foto: Isadora Neumann / Agencia RBS)









A seleção brasileira de natação que irá disputar o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos e os Jogos Pan-Americanos foi definida no domingo (21), último dia de disputas do Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação – Troféu Brasil Maria Lenk, realizado no Rio.





O Time Brasil terá 20 nadadores no Mundial, marcado para Gwangju, na Coreia do Sul, entre 12 e 28 de julho, além de 35 nos Jogos Pan-Americanos, em Lima, no Peru, de 26 de julho a 11 de agosto.





Na disputa por equipes, o Pinheiros se sagrou campeão pela 18ª vez. Os paulistas somaram 2.789 pontos contra 2.565 do Minas Tênis Clube, vice, e 998 do Corinthians, o terceiro colocado. O Grêmio Náutico União finalizou a disputa na sétima posição com 380,50 pontos. O clube gaúcho obteve cinco medalhas, três ouros e duas pratas.





Viviane, aliás, se credenciou como a primeira brasileira que disputará as provas de águas abertas e piscina no mesmo Mundial. Ela irá nadar os 800 m e 1.500 m livre e os 10 km da Maratona Aquática, que será seletiva para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.





— Agora o foco é a vaga para Tóquio, mas independentemente do resultado eu vou dar o meu melhor nas piscinas — disse a nadadora de 22 anos.





Confira a equipe brasileira para o Mundial de Esportes Aquáticos:





Masculino





Fernando Scheffer (200 m e 400 m livre)

Breno Correia (200 m livre e 100 m livre)

Luiz Altamir Melo (200 m livre)

João de Lucca (200 m livre)

Marcelo Chierighini (50 m e 100 m livre)

Pedro Spajari (100 m livre)

Gabriel Santos (100 m livre)

Guilherme Guido (100 m costas)

Vinicius Lanza (100 m borboleta)

Caio Pumputis (200 m medley e 200 m peito)

Brandonn Almeida (400 m medley)

Diogo Villarinho (1.500 m livre)

Guilherme Costa (1.500 m livre)

João Gomes Júnior (100 m peito)

Felipe Lima (100 m peito)

Leonardo Santos (200 m medley)

Bruno Fratus (50 m livre)

Leonardo de Deus (200 m costas)





Reserva





André Calvelo (4x100 m livre)





Feminino





Viviane Jungblut (800 m e 1.500 m livre)

Etiene Medeiros (50 m livre, 100 m costas e 100 m livre)

Confira a equipe brasileira para os Jogos Pan-Americanos de Lima:

Seleção brasileira de Natação para o Pan de Lima

Feminino





Etiene Medeiros; Giovanna Diamante; Larissa Oliveira; Daynara de Paula; Viviane Jungblut; Fernanda de Goeij; Manuella Lyrio; Maria Luiza Pessanha; Aline Rodrigues;Gabrielle Roncatto; Bruna Leme; Ana Marcela Cunha; Lorrane Ferreira; Jhennifer Conceição; Pamela Souza; Maria Eduarda Sumida e Camila Lins Melo





Masculino





Marcelo Chierighini; Bruno Fratus; Caio Pumputis; Guilherme Costa; Fernando Scheffer; Vinicius Lanza; Miguel Leite; Brandonn Almeida; Guilherme Guido; Felipe Lima; João Luiz Gomes Junior; Diogo Villarinho; Breno Correia; Pedro Spajari; Gabriel Santos; Luiz Altamir Melo; João de Lucca e Leonardo Santos





