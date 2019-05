Nadal dá "pneu" inédito em Djokovic e conquista 9º título no Masters 1000 de Roma

Vingança com direito a pneu. O espanhol Rafael Nadal oscilou, mas superou o sérvio Novak Djokovic na final do Masters 1000 de Roma, parciais de 6/0, 4/6 e 6/1. Foi o primeiro pneu (6/0) em de 54 duelos da rivalidade mais recorrente da história do tênis profissional. Em 2h25 de jogo, Nadal conquistou o eneacampeonato na capital italiana neste domingo (19) para devolver a derrota arrasadora que sofreu no último confronto, em janeiro, na final do Aberto da Austrália.





O 54º capítulo da rivalidade mais recorrente do tênis tinha tudo para ser um passeio. Nadal aplicou o primeiro 6/0 em 141 sets já realizados entre eles e dominava a partida com tranquilidade. Não enfrentou break points até metade do segundo set. Mas Djokovic não se deu por vencido. Mesmo longe de estar 100% fisicamente, o sérvio resistiu e aproveitou a queda do nível de Nadal no final do segundo set.





- Ganhar um título é importante, mas o mais importante para mim é me sentir saudável e que estou melhorando. Estou muito feliz pela vitória e por ter jogado bem. É sempre especial contra o Novak (Djokovic) e o Roger (Federer). É uma vitória importante, mas o mais especial é ganhar aqui em Roma - afirmou.





A vitória é ainda mais especial porque os rivais estavam empatados em números de Masters 1000 e agora Nadal chega ao 34º troféu na categoria. Foi o primeiro título da temporada do Touro Miúra, que pela primeira vez na carreira não havia vencido títulos até o mês de maio. Apesar da preparação ter sido uma das piores da carreira, Nadal chega a Paris vencendo o principal e último teste para Roland Garros.





Aos 32 anos, Nadal chega ao 81º título da carreira. Ele teve uma campanha animadora em Roma. Aplicou um pneu em quatro das cinco partidas rumo ao troféu e atingiu sua primeira final em quatro torneios que disputou no saibro neste ano.





- Nada de cansaço... Simplesmente, Rafa (Nadal) foi muito forte. Rafa, parabéns. Eu no final consegui tirar um set, espero que tenham se divertido, foi uma bela partida - analisou Djokovic, sorridente na premiação.





O jogo





O primeiro game deu indícios que o novo duelo no Foro Itálico seria promissor. Nada disso. Ao término do game inicial, após oito minutos, Nadal saiu com a quebra e iniciou um passeio. Logo no terceiro game, Djokovic deu sinais de cansaço. Não conseguiu montar de backhand nas bolas cheias de spin de Nadal e tentou mesmo jogar bolas para o alto logo no início do jogo.





O número 1 do mundo demonstrou não estar recuperado das mais de 7h30 que ficou em quadra desde quinta-feira, sendo 3h contra Del Potro nas quartas, e 2h30 contra Schwartzman, na semi. Mas quem esperava uma vitória fácil de Nadal se enganou.





O natural de Belgrado seguiu lutando apesar de não estar 100% fisicamente. Seu primeiro game no placar veio apenas no início do segundo set. Djokovic pouco conseguiu incomodar com as devoluções e só teve uma chance de quebra após 1h de jogo. Mesmo assim, o canhoto de Mallorca controlou o ponto após um bom serviço. Nadal ainda teve três chances de quebra para converter e fechar a partida em sets decisivos. Mas o rival saiu do buraco, confirmou e conquistou uma quebra no décimo game para igualar a partida.





No fim, só deu Nadal. O espanhol quebrou logo no primeiro game, para frustração de Djokovic que destruiu a raquete. O Touro Miúra repetiu o roteiro do primeiro set e garantiu a vitória com tranquilidade para faturar o oitavo título na capital italiana.





Globo Esporte