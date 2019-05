Nelsinho Piquet questiona Bolsonaro sobre nome de pista no Rio: "Senna foi o único campeão?"

Nelson Piquet Jr. não gostou nem um pouco da sugestão do presidente Jair Bolsonaro de dar o nome do autódromo do Rio de Janeiro (que sequer começou a ser construído) em homenagem a Ayrton Senna. O piloto, filho do tricampeão Nelson Piquet, questionou o chefe de estado em um perfil de rede social a respeito do assunto, lembrando que o nome do circuito de Jacarepaguá, demolido em 2012 para dar lugar ao Parque Olímpico, levava o nome do pai.





- Que espetáculo que o Rio voltará a ter um autódromo, mas por que mudar o nome que tinha na pista de Jacarepaguá? Não vejo o porquê disso. Senna foi o único campeão mundial do Brasil? Não entendi essa...





Após nossa vitória nas eleições, a Fórmula 1, que iria embora do Brasil, decidiu não só permanecer, mas também construir um novo autódromo no RJ, que terá o nome do ídolo Ayrton Senna. Com isso, milhares de empregos serão criados, beneficiando a economia e a população do estado.





Durante a solenidade de quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 passará a ser disputado no Rio de Janeiro, no novo autódromo, a partir de 2020. Além disso, Crivella revelou que, por sugestão de Bolsonaro, o autódromo se chamará Ayrton Senna, uma homenagem ao tricampeão mundial morto em 1994.





Globo Esporte