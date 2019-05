Nicholas Santos vence os 50m borboleta com recorde pessoal e melhor tempo do mundo em 2019

Nicholas Santos desconhece a barreira do tempo. Aos 39 anos, o veteraníssimo nadador brasileiro segue se superando e voltou a surpreender o mundo dos esportes aquáticos neste sábado. Em etapa da Copa dos Campões da Fina, em Budapeste, na Hungria, Nicholas deixou para trás o recordista mundial e venceu a prova dos 50m borboleta cravando a melhor marca da carreira.





O tempo de 22s60 estabeleceu não apenas o novo recorde pessoal de Nicholas Santos, como o recorde da América do Sul na prova. É também o melhor tempo do mundo em 2019, colocando o brasileiro no topo do ranking.





Nicholas seria forte candidato ao ouro dos 50m borboleta no Mundial de Gwangju, na Coreia do Sul, marcado para julho. Porém, o veterano não está entre os convocados pela CBDA, que por questões de planejamento e financeiras, optou por priorizar as provas olímpicas.





O segundo lugar dos 50m borboleta no torneio em Budapeste ficou com Andrii Govorov, que marcou 22s87. O ucraniano é o atual recordista mundial da prova com o tempo de 22s27, feito em 2018. Completaram a classificação o americano Michael Andrew (23s19) e o britânico Ben Proud (23s68).





Competição iniciada pela Fina este ano, a Copa dos Campeões tem como premissa reunir os melhores nadadores do momento. São apenas quatro convocados por prova - o requisito é ser campeão olímpico ou mundial, recordista mundial ou líder do ranking mundial da distância. A definição do vencedor é feita em uma bateria única e o destaque do evento é a premiação total de US$ 4,2 milhões de dólares (cerca de R$ 17 milhões).





Fratus fica em segundo nos 50m livre; Etiene é terceiro nos 50m costas





Atual vice-campeão mundial dos 50m livre e líder do ranking de 2019 na prova mais rápida da natação, Bruno Fratus também entrou em ação neste sábado em Budapeste. Em disputa acirrada com o britânico Ben Proud, o brasileiro acabou terminando em segundo lugar.





Proud bateu na frente com o tempo de 21s52, seguido de Fratus, que terminou com 21s67. A marca foi 20 centésimos mais alta que os 21s47 feitos no Troféu Maria Lenk, em abril. Completaram a classificação o russo Vladimir Morozov (21s77) e o americano atual campeão olímpico Anthony Ervin (22s82).





Outra brasileira que competiu neste sábado foi Etiene Medeiros. Atual campeã mundial dos 50m costas, a pernambucana terminou em terceiro na Hungria com o tempo de 28s25. O título foi para a russa Anastasiia Fesikova (27s58), seguida da britânica Georgia Davies (27s89). A australiana Emily Seebohm foi a quarta com 28s51.





Globo Esporte