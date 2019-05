No reencontro com o Flamengo, Guerrero marca e ajuda Inter a vencer

Teve “lei do ex” e vitória colorada, na tarde desta quarta-feira, no Beira-Rio. No reencontro de Guerrero com o Flamengo, o peruano levou a melhor e ajudou o Inter a vencer por 2 a 1. Arrascaeta marcou para a equipe carioca, mas Sarrafiore decidiu e assegurou a primeira vitória do time gaúcho no Brasileirão.





O VAR entrou em cena no Beira-Rio. No primeiro tempo, Rhodolfo teve um gol anulado pelo fato de a bola ter em seu cotovelo no início do lance. O Rubro-Negro teve outro lance de gol invalidado na etapa final. Desta vez, no entanto, sequer foi necessário o auxílio do árbitro de vídeo. Gabigol estava impedido. Na Central do Apito, o comentarista de arbitragem Sandro Meira Ricci concordou com as decisões.





Com uma vitória e uma derrota, Inter e Flamengo estão empatados com três pontos, em duas rodadas. Os dois times têm compromissos difíceis fora de casa, na próxima rodada. No sábado, às 19h, o Colorado enfrenta o Palmeiras, na Arena Palmeiras. No domingo, às 16h, o Rubro-Negro visita o São Paulo, no Morumbi.





Se tem uma regra que não falha no futebol é a “Lei do Ex”. Guerrero precisou de apenas quatro minutos para aproveitar preciso cruzamento de D'Alessandro e marcar de cabeça contra seu último clube. A partir daí o que se viu no Beira-Rio foi um Flamengo com mais volume, mas pouco efetivo. O time carioca até teve um gol anulado de Rhodolfo, mas praticamente não incomodou Marcelo Lomba. Nos contra-ataques, o Colorado era mais perigoso e quase ampliou em bela jogada de Nico López.





O Flamengo voltou diferente para a etapa final. Como novo posicionamento e mais atitude, Abel voltou a usar Gabigol como centroavante, com Bruno Henrique sendo deslocado para a esquerda. O Rubro-Negro pressionou e buscou o empate. Antes, Gabigol, em posição irregular, teve um gol de cabeça bem anulado. Aos 14, Arrascaeta lançou Everton Ribeiro na área, o camisa 7 não alcançou, o que acabou surpreendendo Marcelo Lomba. Gol do uruguaio. Odair reagiu bem e teve estrela. Trocou D'Alessandro por Sarrafiore. E foi justamente o argentino que marcou o gol da vitória, em chute de fora da área.





Os três gols da partida tiveram sotaques sul-americanos. O peruano Paolo Guerrero abriu o placar, o uruguaio Arrascaeta empatou para o Flamengo, e o argentino Sarrafiore decidiu o jogo para o Colorado.





Globo Esporte