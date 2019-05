Palmeiras e Grupo Globo fecham acordo para transmissão do Campeonato Brasileiro

(Foto: Marcos Ribolli)

O Palmeiras e o Grupo Globo entraram em um acordo nesta quinta-feira (23) para a transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro. O acordo vale a partir da sexta rodada, neste fim de semana, quando o alviverde enfrenta o Botafogo no sábado, às 16h, em Brasília. O contrato é válido por seis anos.





O clube paulista não aceitou o acordo proposto pelo Grupo Globo no final do ano passado para renovar o contrato e assinou com o Esporte Interativo. No entanto, o Grupo Turner comprou o EI, encerrou as atividades do canal e as transmissões foram transferidas para os canais TNT e Space. Nas últimas semanas, o clube alviverde voltou a negociar com a Globo para as transmissões, mas pediu um aumento no dinheiro repassado, o que foi negado pela emissora.





Agora, o alviverde retorna para as transmissões em TV aberta, no Premiere e no Globoesporte.com. Além disso, os jogadores poderão ser novamente escalados no Cartola FC, fantasy game produzido pelo Grupo onde você criar seu próprio time e ganhar prêmios na versão pró.





Confira a nota oficial emitia pelo Grupo Globo:





"Globo e Palmeiras finalizaram a negociação para transmissão, na TV aberta, no Premiere e na internet, dos jogos da equipe no Campeonato Brasileiro. Portanto, neste sábado, dia 25, já haverá transmissão de Botafogo x Palmeiras, às 16h, para assinantes do Premiere.





A negociação foi considerada satisfatória para as duas partes e seguiu em linha com o novo modelo de remuneração dos direitos de transmissão, que fortalece ainda mais os clubes e o futebol brasileiro, sempre respeitando as condições de mercado. O contrato é válido para o período de 2019 a 2024 e segue o novo modelo, aplicado para os demais clubes. Do total da cota de TV, 40% serão divididos igualmente entre os 20 participantes, 30% serão destinados à premiação para os 16 primeiros colocados e 30% serão distribuídos pelo volume de jogos exibidos na TV aberta.





Agora com todos os times, as transmissões do campeonato, acompanhadas de uma cobertura do tamanho da paixão do brasileiro pelo futebol, reforçam o compromisso do Esporte, transversal a todas as plataformas Globo, com esse sentimento. Em todas as telas, todos os clubes, todas as cores, todas as paixões."





O presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, também emitiu uma nota oficial pela assessoria do clube:





"Informo aos nossos milhões de torcedores que entramos em acordo com a TV Globo sobre os direitos de transmissão para tv aberta e pay per view em relação ao Campeonato Brasileiro.





Tivemos os nossos pleitos atendidos a contento e assinamos um contrato com duração de seis anos.





Quero agradecer ao torcedor palmeirense, que compreendeu a importância de todo esse processo e esteve sempre ao nosso lado durante a negociação, sendo fundamental e determinante para o sucesso dessa operação. Temos novamente a oportunidade de demonstrar a importância e o valor de nossa marca, consumindo os produtos com transmissão de jogos do Palmeiras".