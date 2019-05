Palmeiras vence o Cruzeiro e abre vantagem na primeira decisão da Copa do Brasil Sub-20

(Foto: Fábio Menotti/Ag. Palmeiras)









O Palmeiras largou na frente na decisão da Copa do Brasil Sub-20. Na noite desta sexta-feira, em São Paulo, o Verdão venceu o Cruzeiro por 2 a 1 e conseguiu vantagem na disputa pelo título nacional. Anibal e Airton marcaram para o time palmeirense, e Marco Antonio descontou para os mineiros no segundo tempo.





Com mais presença ofensiva, o Palmeiras conseguiu abrir o placar ainda na primeira etapa. Anibal, que entrou no time no lugar do convocado Angulo, aproveitou rebote da defesa do Cruzeiro para marcar. A vantagem dos paulistas fez a Raposa sair mais para o jogo e obrigar o goleiro Gomes a trabalhar, mas o Verdão conseguiu segurar a pressão dos visitantes.





As substituições deixaram o Cruzeiro com uma postura mais ofensiva. Mas foi o Palmeiras que ampliou a vantagem, com gol de Airton. Com um ataque mais rápido, o Cruzeiro passou a levar perigo com frequência. Na terceira boa chance do time na segunda etapa, Marco Antonio fez o gol que fechou o placar em 2 a 1.





A vitória por 2 a 1 dá ao Palmeiras a vantagem de jogar por um empate para ser campeão da Copa do Brasil Sub-20. O Cruzeiro precisa vencer por dois gols de diferença para ficar com o título. Uma vitória cruzeirense por um gol de diferença leva a decisão para as cobranças de pênaltis. O jogo de volta será disputado no Independência, em Belo Horizonte, na próxima quinta-feira, dia 16, às 19h.





