Philippe Coutinho e Rakitic podem puxar barca que iniciaria reformulação no Barcelona

(Foto: Lluis Gene/AFP)









A derrota histórica do Barcelona para o Liverpool, na última terça-feira, já começou a deixar marcas intensas no clube catalão, segundo a imprensa espanhola. Os diários esportivos da Catalunha mantiveram nesta quinta, dois dias depois do vexame na Inglaterra, o tom de calamidade, projetando mudanças profundas por conta de um vestiário que teria reagido muito mal à eliminação na Champions. A barca do Barça começou ser projetada, tendo Coutinho e Rakitic na capitania.





O "Sport" publicou em seu site nesta quinta uma reportagem em que aponta bastidores do time desde a derrota e aponta taxativamente: "Alguma coisa se rompeu no vestiário do Barça". Segundo o diário, a reação diante da eliminação para o Liverpool foi totalmente diferente de quando a equipe caiu para a Roma em outra virada histórica, na última temporada. Na ocasião, os atletas teriam se integrado para superarem a adversidade juntos. Agora, o clima estaria "frio" nas internas.





O jornal diz que "ninguém se atreveu a dizer uma palavra" logo após o 4 a 0 diante do Liverpool, e muitos tomaram banho tão rapidamente que passaram pela zona mista antes da chegada dos jornalistas. As declarações de Suárez, dizendo que o time pareceu "de juvenis" em campo, seriam um sintoma.





Segundo o "Sport", "no vestiário não existe o convencimento de que todos estão juntos nisto", indicando que há um "esgotamento que exige mudanças". E é aí que entraria uma barca carregada. O mesmo jornal indica que alguns atletas de peso podem dar adeus em meio à melancolia pela queda nas semifinais, a começar por Rakitic e Philippe Coutinho.





O brasileiro fez uma temporada abaixo da expectativa, depois de ser contratado como reforço mais caro da história do clube, ouviu vaias e entrou em rota de colisão com parte da torcida. Ele estaria caminhando para uma venda ao fim da temporada justamente por este clima, no qual deixou claro não estar à vontade. O jornal pontua que Coutinho poderia estar aberto a uma despedida para deixar para trás os maus momentos no Camp Nou.





A situação de Rakitic seria diferente. Fundamental no time de Valverde, o croata não estaria desejando sair, mas o clube pensa em negociá-lo, de acordo com o "Sport". A direção analisa que esta seria a última oportunidade de conseguir um bom valor com a venda do meia, que é alvo da Inter de Milão. A chegada de De Jong, já contratado ao Ajax, seria outro peso a favor de uma transferência.





Gandula de 14 anos vira “herói” do Liverpool e ganha campanha por ingressos na final

Ainda poderia estar na barca o zagueiro Umtiti, que perdeu espaço diante da ascensão de Lenglet e pode ficar sem opções diante da possibilidade da contratação de De Ligt, do Ajax. Segundo o jornal, há três jogadores com contrato em vigor que poderiam ser negociados: os brasileiros Rafinha e Malcom, e o goleiro Cillessen.





O próprio Rafinha estaria pensando em mudar de ares, à procura de mais minutos em campo, uma vez que não conseguiu regularidade no Barça nos últimos anos - muito por conta de lesões. No caso de Malcom, o clube estaria pensando em dois cenários: mantê-lo para aguardar seu rendimento ou vendê-lo caso apareça propostas interessantes - depois do clube pagar € 40 milhões nele.





Globo Esporte