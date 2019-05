Piloto do SuperBike Brasil morre após grave acidente em Interlagos

O piloto do SuperBike Brasil Danilo Berto, de 35 anos, faleceu neste domingo após um acidente no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Ele, que competia na categoria SKB Extreme, se acidentou na curva do Pinheirinho durante o warm up, treino de aquecimento disputado antes da corrida. Ele foi lançado para atrás da barreira de pneus, já fora do traçado.





Berto foi encaminhado de helicóptero para o Hospital das Clínicas, na região central da cidade de São Paulo. Com traumas na perna e no tórax, o piloto passou por cirurgia e acabou não resistindo, falecendo já na tarde deste domingo. A assessoria do Hospital das Clínicas confirmou a morte do piloto.





José Carlos Moraes, o chefe da equipe Pitico Race, pela qual Danilo corria, lamentou a morte do piloto.





- Nós tínhamos conversado com a família dele no começo da tarde, disseram que ele já tinha passado por cirurgia e respirava sem a ajuda de aparelhos, e soubemos agora pouco que ele morreu - contou.





Questionado sobre a segunda morte no mesmo evento em duas etapas consecutivas, Moraes acredita em fatalidade, apesar das quatro mortes em Interlagos nos últimos três anos.





- Colocaram diversas bolsas de ar, como foi pedido, para aumentar a segurança, mas o muro é muito perto da pista. Ele estava no Pinheirinho quando acho que foi frear, a moto o lançou para cima e ele passou por cima dessas bolas de ar e da barreira de pneus e caiu atrás. O autódromo é assim há 30 anos, não adianta culpar a organização - abrandou.





A morte de Berto acontece pouco mais de um mês após o falecimento de Mauricio Pauludete, conhecido como Linguiça. Na ocasião, disputava a 2ª etapa do SuperBike Brasil e, segundo a organização da prova, sofreu uma queda logo depois de receber a bandeirada final. Após ser levado ao hospital, não resistiu aos ferimentos.





Comunicado oficial da SuperBike





O piloto Danilo Berto, numeral 83, da equipe PRT – Pitico Race Team, da categoria SuperBike Extreme, sofreu uma queda durante o warm-up, treino de aquecimento para a corrida deste domingo (26), no Autódromo de Interlagos (SP), válido pela 3ª etapa do SuperBike Brasil. Após o ocorrido, na entrada do Pinheirinho, ele foi prontamente socorrido e encaminhado ao hospital do autódromo. Lá, o piloto foi estabilizado pela equipe médica do SBK Brasil e, dada a gravidade depois de avaliação, foi solicitado imediatamente suporte aéreo de resgate. A partir deste momento, a equipe médica do helicóptero, juntamente com a equipe do evento, fez os protocolos de remoção. O piloto seguiu de helicóptero às 10h24 para o Hospital das Clínicas, referência em traumas no Estado de São Paulo.





O SuperBike Brasil recebeu, com extremo pesar, a notícia do óbito por volta das 16h35. Informada, a organização cancelou as demais atividades do dia. O campeonato está prestando assistência à família neste momento.





O SBK Brasil prioriza a segurança do evento e vem implementando inúmeras melhorias, tais como: ampliação das barreiras de ar de proteção; aumento do número de ambulâncias de suporte avançado; contratação de um renomado diretor médico, que, por sua vez, seleciona um time de profissionais altamente capacitados; treinamento constante com a equipe de sinalização e resgate; treinamento aos motoristas das ambulâncias; implantação de um medical car, entre outras melhorias.





Vale ressaltar que o warm-up não é uma corrida ou treino classificatório, mas, sim, uma sessão de aquecimento. No momento da queda, as condições de pista estavam normais.





Globo Esporte