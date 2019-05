Pódios históricos no taekwondo e vaga olímpica na vela esquentam semana do Brasil rumo a Tóquio

O clima de Olimpíada está ficando cada vez mais forte. A semana foi cheia de competições para o Time Brasil, que comemorou um resultado histórico no taekwondo: cinco medalhas no Mundial. Ainda teve brasileiro garantindo mais uma vaga na vela para Tóquio 2020, teve os campeões mundiais do revezamento 4x100m rasos zoando na TV e convocações para os próximos desafios.





Cinco vezes Brasil!





O grande destaque do Brasil na última semana dos esportes olímpicos foi o taekwondo. Depois de ficar fora do pódio no Mundial de 2017, o país mostrou força no Mundial de Manchester, quebrou um jejum de 14 anos sem ir a uma final e conquistou cinco medalhas. Um recorde! Antes o máximo que o Brasil tinha conseguido foi dois pódios em um só Mundial.





Ícaro Miguel (-87kg) e Caroline Santos (-62kg) ficaram com a prata. Bronze na Rio 2016, Maicon Andrade (+87) repetiu o resultado em Manchester. Também ficaram na terceira posição os jovens Paulo Ricardo (-54kg) e Milena Titoneli (-67kg). Eles já passam a focar em 2020, e o Brasil vai ter uma boa dor de cabeça para montar sua equipe para a corrida olímpica.





Bons ventos





A delegação do Brasil para os Jogos de Tóquio ganhou mais uma vaga na última semana. Campeão mundial em 2013 e quarto colocado na Olimpíada do Rio 2016, Jorge Zarif faturou um dos quatro postos em disputa no Campeonato Europeu da classe Finn, que é aberto para todos os países. A vaga é do país, mas Jorginho tem tudo para ser mais uma vez o representante brasileiro nos Jogos.





Agora o Brasil tem 24 atletas confirmadas para 2020 (outros quatro atletas têm índices no atletismo). São 18 no futebol feminino e 6 na vela, incluindo as classes 49er FX das campeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze, além da Laser do campeão olímpico Robert Scheidt. Eles aliás ficaram com os títulos do Campeonato Europeu no fim de semana, mas Scheidt competiu na classe Star, que não faz mais parte do programa olímpico.





Só festa no atletismo





Depois de se tornarem campeões mundiais no revezamento 4x100m rasos, Rodrigo Nascimento, Jorge Vides, Derick Souza e Paulo André tiveram seu momento de fama na última semana. Eles participaram do Globo Esporte, invadiram o estúdio do Jornal Hoje e ainda bancaram os apresentadores do telejornal. Só curtição.





Vitória Rosa voando!





Enquanto os velocistas do Brasil festejam o título do Mundial de Revezamento, a principal velocista do país já entrou em ação novamente e voou. Vitória Rosa disputou a etapa de Xangai da Diamond League, principal circuito do atletismo. Ela ficou na quarta posição com o tempo de 11s16, sua melhor marca da temporada e apenas um décimo acima do índice para Tóquio 2020.





Os convocados!





A semana também teve convocação. No judô, o ranking foi a base para a lista do Mundial de Tóquio, e o Brasil vai contar com cinco medalhistas olímpicos: Rafael Silva, Felipe Kitadai, Ketleyn Quadros, Rafaela Silva e Mayra Aguiar. No wrestling, o campeonato brasileiro definiu os classificados para os Jogos Pan-Americanos, com o retorno de Aline Silva, medalhista no Mundial de 2014. No atletismo, foram chamados 61 atletas para o Sul-Americano deste fim de semana.





Mas com que roupa eu vou?





Se preparando para o Pan de Lima e para o Mundial de Gwangju, a equipe do Brasil de nado sincronizado teve de fazer uma vaquinha virtual para conseguir os uniformes avaliados em R$ 16 mil. A campanha, porém, foi interrompida. O Comitê Olímpico do Brasil (COB) socorreu a seleção e bancou os collants.





Sinal de alerta





Alguns resultados da semana acenderam o sinal de alerta no Time Brasil. Em Itapema, Santa Catarina, nenhuma dupla brasileira conseguiu chegar ao pódio da etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia, algo raro na modalidade. Os brasileiros também não foram bem na etapa da Liga Mundial de Karatê.





