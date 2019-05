Ponto de Opinião: Brasil intensifica rivalidade com argentinos e Flamengo tem “vingança” pela frente

Por Nicholas Araujo

Redação Blog do Esporte









O sorteio das oitavas de final da Taça Libertadores vai intensificar mais a rivalidade Brasil e Argentina. Os dois países serão representados nos duelos Palmeiras x Godoy Cruz, Athletico x Boca Juniors e Cruzeiro x River Plate.





Em comparação ao ano passado, nesta mesma fase tivemos dois confrontos entre as duas nações, sendo que Independiente e Grêmio se classificaram, vencendo Santos e Estudiantes, respectivamente. No entanto, a final de 2018 foi argentina entre Boca e River.





Em 2019, já tivemos bastante encontros brasileiros e argentinos. Confira o balanço:





Grupo A





Internacional x River Plate: empate em 2 a 2 nas duas partidas.





Grupo B





Cruzeiro x Huracán: vitória celeste de 4 a 0 e 1 a 0.





Grupo F





Palmeiras x San Lorenzo: Cada um venceu por 1 a 0 jogando em casa.





Grupo G





Athletico-PR x Boca Juniors: Furacão venceu em casa por 3 a 0 e Boca venceu em casa por 2 a 1.





Grupo H





Grêmio x Rosário Central: empate em a 1 a 1 na Argentina e vitória gremista por 3 a 1 no Brasil.





Rivalidade e reedição de jogo





Do outro lado, temos a reedição do confronto Libertad x Grêmio, que foram adversários no grupo H (Tricolor perdeu os dois confrontos por 1 a 0 e 2 a 0), além do já clássico Flamengo x Emelec. O rubro-negro tem vantagem de cinco vitórias contra uma derrota na história do confronto.





Para cada torcida, um confronto é bem marcante. Para o Fla, a vitória por 2 a 1 em 2018, também na Libertadores. Para os equatorianos, a classificação para o mata-mata de 2012, eliminando o Flamengo na primeira fase. O Fla ainda encontrou o Emelec em 2014, venceu, mas não avançou na competição.





Por fim, Internacional enfrentará o Nacional do Uruguai, único representante do país celeste na competição. Caso Fla e Inter avancem para a próxima fase, teremos um duelo brasileiro.





Clássicos “evitados”





Ao longo do sorteio da noite dessa segunda-feira (13), a expectativa era de que acontecesse partidas entre clubes do mesmo país, como a reedição da final de 2018 entre River e Boca e o clássico brasileiro e estadual entre Grêmio e Internacional. Estes clássicos, caso realmente aconteçam na competição, podem ocorrer apenas nas semifinais.





A noite também foi de definição da Recopa Sul-Americana. O primeiro jogo entre Athletico e River Plate acontecerá no dia 22 de maio, na Arena da Baixada. A competição ocorre com os campeões da Libertadores e Copa Sul-Americana do ano anterior.





E você, para quem vai sua torcida? Aposte!