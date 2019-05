Ponto de Opinião: Virada histórica de Liverpool mostra como não podemos subestimar o futebol

O Liverpool fez o que muitos achavam impossível. Jogando em casa, com o Anfield lotado, a equipe goleou o Barcelona por 4 a 0 e chegou a tão sonhada final da Champions League. Até então se falava que era quase impossível os Reds virarem o placar, tanto pelo futebol apresentado pelo Barça na temporada e pela estrela de Lionel Messi.





O que vimos foi um Liverpool mais decisivo, buscando a vitória, enquanto o Barcelona jogava com certa tranquilidade. Com o primeiro tempo encerrado em 1 a 0 para os donos da casa, a segunda etapa poderia ter mais correria e certo desespero do Liverpool. No entanto, em duas jogadas espetaculares, com pouco intervalo de tempo, os Reds empataram o confronto. Milagre ou apenas futebol?





Messi esteve bem marcado em boa parte do confronto. Buscou a bola, tentou de longe, mas parou na defesa compacta dos Reds e nas boas defesas de Alisson. O goleiro brasileiro foi destaque na partida, sendo uma verdadeira muralha e salvando o Liverpool de perder a vaga.





O quarto gol foi em uma jogada de esperteza de Alexander-Arnold. Ao bater o escanteio, a defesa espanhola parou e Wijnaldum fez o quarto gol, o gol da classificação. O Barça ainda tentou o gol que mudaria o cenário, mas foi difícil jogar o futebol que era necessário em pouco tempo. Me arrisco a dizer que os catalães jogaram com a vantagem debaixo dos braços. Achavam impossível a virada. E ela veio, com um gosto amargo para o clube da Catalunha.





Esse é o futebol, que sobrevive. Obrigado por esse jogo Liverpool, por isso o futebol não é apenas futebol. É uma paixão, uma alegria, um amor. É O futebol.