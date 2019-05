Presidente Bolsonaro informa que rescindirá contrato da Petrobras com a McLaren

O presidente Jair Bolsonaro anunciou por meio de seu perfil no Twitter que buscará a rescisão de contrato entre a McLaren e a Petrobras. Segundo o presidente, a estatal brasileira assinou um contrato de publicidade com a equipe da Fórmula 1 no valor de R$ 782 milhões válido por cinco anos.





No entanto, uma reportagem do Uol Esporte esclareceu o contrato firmado entre as partes. A Petrobras gastará anualmente 10 milhões de libras (algo em torno de R$ 52,1 milhões) com publicidade até 2022. O acordo que totaliza R$ 260 milhões em valores atuais foi firmado pelo Governo de Michel Temer, em fevereiro de 2018.





Em 2018 a Petrobrás assinou contrato de publicidade de R$ 782 milhões com a McLaren, válido por 5 anos. No momento, a empresa, por decisão do meu Governo, busca uma maneira de rescindir o contrato. Boa noite a todos! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 18 de maio de 2019





Além do valor investido em propaganda, o contrato também firma um acordo para desenvolvimento e fornecimento de combustíveis, óleos e lubrificantes a partir deste ano. Por enquanto, a McLaren utiliza apenas o óleo de transmissão desenvolvido pela petrolífera brasileira e diz esperar para poder utilizar o combustível no futuro.





Um equívoco parecido ocorreu com o ministro da cidadania, Osmar Terra, que chegou a falar que não considera satisfatório o gasto de 10 milhões de libras “para ter o nome pequeninho no capacete”. Entretanto, a Petrobras tem o nome estampado nos macacões, carros e todo o merchandising da equipe, além de disponibilizar combustível a uma das equipes mais tradicionais do mundo.





Anteriormente, a Petrobras manteve uma parceria com a escuderia Williams, o que resultou no desenvolvimento da gasolina top de linha “Podium". O desenvolvimento de um novo combustível é classificado como “investimento” pelo corpo técnico da Petrobras, uma vez que a gasolina testada e aprovada acaba sendo posteriormente utilizada em outros mercados.





A Petrobras não foi localizada pela reportagem para comentar sobre o caso. No portal da transparência da empresa é possível encontrar o valor investido em patrocínio, mas nada relacionado à McLaren.