Presidente do Barcelona garante Valverde para a próxima temporada

A renovação do técnico Ernesto Valverde com o Barcelona foi confirmada nesta quinta-feira (16) pelo presidente do clube, Josep Maria Bartomeu. Mesmo com a renovação já acertada desde fevereiro, a eliminação para o Liverpool na Liga dos Campeões colocou o treinador como dúvida. Seu contrato segue até junho de 2020, com opção de extensão por outra temporada.





Mesmo com títulos na temporada, como o Campeonato Espanhol, Valverde ainda era dúvida, mas o presidente do clube catalão tratou de encerrar o assunto.





“O planejamento da próxima temporada já está em andamento há algum tempo. Já há jogadores que estão contratados e falaremos quando acabar a final. Valverde disse outro dia que tem o apoio do presidente e da direção. É o treinador que queremos. Isso é um projeto a médio e longo prazo. Ele tem contrato e estamos muito felizes com ele. Agora se trata de os jogadores se recuperarem do golpe anímico (eliminação para o Liverpool)”.





O Barça ainda tem dois jogos nesta temporada. Entra em campo no domingo contra o Eibar pelo Campeonato Espanhol e no sábado seguinte enfrenta o Valência, pela decisão da Copa do Rei, em Sevilha.