PSG não desiste de contratar Allan e trata volante brasileiro como prioridade, diz revista

(Foto: Pedro Martins / MoWA Press)









O PSG não desistiu de contratar Allan. Alvo do time francês no início da temporada que está se encerrando, o volante brasileiro ainda está na mira da equipe, segundo publica a revista “France Football”. O veículo diz que os parisienses estão dispostos a pagar 50 milhões de euros (R$ 222 milhões) para contar com o jogador, que se apresentou nesta sexta-feira à Seleção, na granja Comary, para a Copa América.





A revista diz que o volante é uma das prioridades do PSG na próxima janela de transferências. A publicação garante ainda que representantes da equipe francesa estiveram em Nápoles no último domingo, na vitória por 4 a 1 do Napoli sobre a Inter de Milão. O time parisiense foca em Allan e, por isso, esfriou as conversas por outro volante brasileiro: Fernando, ex-Grêmio, que está no Spartak de Moscou.





O brasileiro, de 28 anos, tem contrato até o meio de 2023 com a equipe italiana, onde está há quatro anos. Allan chamou atenção do PSG após os dois confrontos com o Napoli na fase de grupos da Liga dos Campeões desta temporada. Ele é encarado como uma boa solução para os problemas defensivos da equipe, com sua consistência no meio-campo.





O volante foi especulado no PSG em janeiro, durante a janela de inverno no mercado europeu. Allan fez 47 jogos e marcou um gol pelo Napoli em 2018/19. Convocado para a Copa América, o jogador atuou três vezes pela Seleção.





A possível venda de Allan ao PSG renderia dinheiro ao Vasco, clube que revelou o jogador. O mecanismo de solidariedade da Fifa prevê que os clubes formadores ganhem um percentual em cima de transferências internacionais de atletas. Como contou com o volante até os 21 anos, o Cruz-Maltino teria direito a 4% do total – R$ 8,9 milhões, caso a transação seja concluída nos 50 milhões de euros especulados.





Globo Esporte