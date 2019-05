Rafaela Silva e Felipe Kitadai são ouro, e Larissa Pimenta é bronze no Grand Slam de Baku de judô

O Brasil começou muito bem o Grand Slam de judô de Baku. Nesta sexta-feira, Rafaela Silva e Felipe Kitadai levaram o país ao topo do pódio no Azerbaijão. A campeã olímpica inclusive venceu na final a atual campeã mundial, a japonesa Tsukasa Yoshida. Além dos dois ouros, a jovem Larissa Pimenta conquistou um bronze. Foram três medalhas em cinco categorias disputadas no dia, liderando o quadro de medalhas.





A luta que encerrou o dia foi certamente a mais aguardada. Rafaela Silva, atual campeã olímpica da categoria leve (-57kg), tentava dar o troco em Yoshida, atual campeã mundial e vice em 2017. A japonesa havia levado a melhor no Grand Slam de Dusseldorf, em fevereiro, quando as duas também mediram forças na final. Desta vez Rafaela dominou o duelo. Yoshida até tentou impor um ritmo forte, mas foi a campeã olímpica que encaixou os golpes mais perigosos até conseguir um waza-ari no minuto final. Foi a primeira vitória de Rafaela em quatro confrontos no histórico contra Yoshida. Foi também o primeiro título da brasileira neste ano depois de quatro pratas seguidas e uma quinta posição no Grand Slam de Paris.





- Estou muito feliz com meu desempenho aqui na competição. É meu primeiro Grand Slam com vitória. Muito feliz por realizar mais um sonho. Feliz não só por ganhar, mas também porque consegui soltar golpes e arriscar algumas coisas. Estou feliz de estar com essa intensidade na reta final para o Mundial. É manter os treinos e foco nos próximos objetivos - disse Rafaela.





No caminho até a final, Rafaela venceu por um ippon e um waza-ari a sérvia Marica Perisic. Depois encaixou mais um ippon na francesa Helene Receveaux, bronze no Mundial de 2017. Na semifinal, a húngara Hedvig Karakas, bronze no Mundial de 2009, também foi superada, com um waza-ari.





Medalhista olímpico tem que respeitar





Bronze na Olimpíada de Londres 2012, Felipe Kitadai teve um dia brilhante em Baku. Na categoria ligeiro (-60kg), ele abriu a disputa com um duelo duro com o azeri Orkhan Safarov, vice-campeão mundial de 2017, mas conseguiu um waza-ari no golden score. Ainda passou pelo russo Islam Yashuev por waza-ari nas oitavas de final e pelo georgiano Jaba Papinashvili, atual campeão mundial júnior, também por waza-ari, só que no golden score. Na semifinal, ele virou a luta contra o espanhol Francisco Garrigos com dois waza-aris nos 30 segundos finais. A decisão foi contra mais um judoca da Geórgia, Temur Nozadze. O medalhista olímpico do Brasil não deu chances ao rival, encaixou um waza-ari e logo depois um ippon com apenas 1m36s de combate.





- Quero mandar um beijo para todo mundo no Brasil. Foi uma competição extremamente brigada. Foi um ouro muito suado. Um nível extremamente alto, com atletas medalhistas em Mundiais, campeões europeus, e ganhamos.





Foi o primeiro ouro de Kitadai em uma etapa do Circuito Mundial (Masters, Grand Slam ou Grand Prix). Ele se emocionou e chorou bastante porque sabe que a vitória em Baku pode ter lhe garantido a vaga no Mundial de Tóquio. Só ao fim do Grand Slam que a seleção brasileira vai ser formada, mas ao menos Kitadai já superou Phelipe Pelim, que em Baku venceu o turco Samet Kumtas por ippon, mas foi imobilizado pelo russo Yago Abuladze na segunda rodada.





Disputa por medalha entre brasileiras





Na categoria meio-leve feminina (-52kg), um duelo brasileiro decidiu um dos bronzes. Eleudis Valentim passou pela cazaque Anna Kazyulina, pela espanhola Ana Perez Box e pela suíça Evelyne Tschopp. Só parou na semifinal por um waza-ari diante da francesa Amandine Buchard, bronze no Mundial do ano passado. Larissa Pimenta, por outro lado, venceu por ippon a espanhola Estrella Lopez Sheriff e a polonesa Agata Perenc, mas foi imobilizada nas quartas de final pela japonesa Ai Shishime, atual vice mundial e campeã do Mundial de 2017. Larissa se recuperou na repescagem superando a russa Alesya Kuznetsova por um waza-ari no golden score.





O duelo pelo bronze entre as duas brasileiras foi acirrado, afinal as duas se conhecem muito bem. Eleudis começou melhor, mas Larissa cresceu e conseguiu o waza-ari no golden score. Foi o primeiro bronze da jovem de 20 anos em Grand Slam, que estava embalada pelo título do Campeonato Pan-Americano. Larissa subiu ao pódio pela sétima vez em oito competições que disputou neste ano - só ficou sem medalha no Grand Slam de Paris, quando foi a sétima colocada.





- Estou muito feliz com minha primeira medalha em um Grand Slam. Estou em um processo de evolução, e é uma sensação inexplicável. Gostei muito da minha competição





Ficou no quase





O Brasil ainda lutou por mais um pódio com Gabriela Chibana. Na categoria ligeiro (-48kg), ela abriu a disputa vencendo a holandesa Amber Gersjes por um waza-ari a zero. Nas oitavas de final, Gabi superou a japonesa Ami Kondo, aplicando um estrangulamento na campeã mundial de 2014 e medalhista de bronze da Rio 2016. Só caiu diante da portuguesa Maria Siderot no golden score, tomando um waza-ari. Se recuperou na repescagem passando pela francesa Melanie Clement por waza-ari, mas na disputa pelo bronze novamente foi derrotada por uma portuguesa. Catarina Costa abriu um waza-ari de vantagem. Gabi empatou faltando 25 segundos para o fim. Só que no golden score a portuguesa conseguiu encaixar mais um waza-ari para ficar com o bronze e deixar a brasileira na quinta posição.





Ainda pela categoria ligeiro, a brasileira Nathália Brígida arrancou uma virada com um ippon no golden score sobre a romena Alexandra Pop. Na segunda rodada, porém, ela caiu com um waza-ari diante da portuguesa Catarina Costa.





A única categoria em que o Brasil não brigou por medalhas nesta sexta-feira foi a meio-leve masculina (-66kg). Daniel Cargnin até venceu o azeri Ilkin Babazada, mas tomou um ippon do mongol Baskhuu Yondonperenlei nas oitavas de final. Charles Chibana, por sua vez, foi derrotado já na primeira luta, tomando um waza-ari do azeri Ibrahim Aliyev.





O Brasil ainda volta ao dojô de Baku no fim de semana. O Grand Slam do Azerbaijão é a última competição válida para o ranking mundial antes de a Confederação Brasileira de Judô (CBJ) definir a equipe do país para o Mundial de Tóquio, uma prévia olímpica. Os nove judocas brasileiros mais bem ranqueados em cada gênero vão ser convocados.





Programação do Grand Slam de Baku





3h – Preliminares

10h – Finais





Sábado

Ketleyn Quadros (63kg), Ellen Santana (70kg), David Lima (73kg) e Eduardo Yudy Santos (81kg)





Domingo

Mayra Aguiar (78kg), Maria Suelen Altheman (+78kg), Rafael Macedo (90kg) e Rafael Buzacarini (100kg)





