Rali: Cristian Baumgart retorna ao Campeonato Brasileiro

(Foto: Doni Castilho/DFOTOS)

A equipe X Rally Team, líder do Campeonato Brasileiro de Cross Country, volta à ativa neste final de semana em Botucatu (SP), onde acontece o Rally Cuesta, válido pela sétima e oitava etapas da temporada. De novidade, o time baseado em São Paulo terá Cristian Baumgart de volta ao volante do Ford Ranger X Rally.





Vencedor das três últimas edições do Sertões, Cristian terá ao seu lado o navegador de longa data Beco Andreotti. O retorno a provas do Brasileiro se dá após um hiato de mais de quatro anos – excluindo, claro, as etapas do Rally dos Sertões. “Estou feliz em retornar a competir, já que a última vez que estive em uma disputa foi no Dakar deste ano. Já tem quase quatro meses, então não vejo a hora de tirar a ‘ferrugem’. Estava com saudades da Ranger”, disse Cristian.





Seu irmão, Marcos, terá novidade no banco do navegador. Depois de disputar a abertura da temporada junto de Kleber Cincea – ambos formam uma das duplas mais longevas da história do rali brasileiro -, Baumgart disputou o RN junto de Du Sachs. Para o Cuesta, Cincea também não poderá participar em virtude de outros compromissos profissionais. Como Sachs trabalha no momento no levantamento do roteiro do Sertões deste ano, a função caberá ao experiente Maykel Justo.





“O Maykel é um amigo da gente e dos melhores navegadores que temos no país. Ele vai agregar muito no time. Minha ideia é completar bem a prova, pois sei que todo mundo vai vir com a faca nos dentes. O principal é manter um ritmo forte, constante, e não perder tempo, pois toda curva vai ser importante”, afirmou.





Marcos é o vice-líder da tabela, com 40 pontos, apenas quatro atrás de Mauro Guedes, que nesta temporada também corre pela equipe X Rally Team com a Ford Ranger X Rally. Com 44 tentos, o piloto de Brasília (DF) mantém a parceria com Filipe Bianchini após a vitória no RN no início de abril.





“Sei que a disputa está ‘dentro de casa’ entre a equipe, mas todos os outros adversários estão vindo com muita força. Então temos de manter o foco e não cometer erros. O Rally Cuesta tem a tradição de ser bem difícil, então a concentração é fundamental”, comentou.





A prova acontece no sábado (4) e domingo (5) e terá um total de 350 quilômetros de percurso.