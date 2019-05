Ribeirão Preto sedia 2º Campeonato Mundial de Futsal Down

A cidade de Ribeirão Preto vai sediar a partir desta quarta-feira (29) o II Campeonato Mundial de Futsal Down. A abertura acontece nesta quarta às 19h, na Cava do Bosque. A competição conta com a participação das seleções do Brasil, Itália, Chile, Portugal, Peru, Argentina e México, e vai até o dia 5 de junho.





O evento de abertura será gratuito com apresentações de dança, música e a participação de Dudu do Cavaco, único músico com síndrome de Down. Contará também com as atletas da equipe de Ginástica da Secretaria de Esportes, que entrarão com as delegações, mostrando um pouco sobre a cultura de cada seleção.





Os primeiros jogos acontecem na quinta-feira (30), com Itália e Chile abrindo a rodada, às 15h. Ás 19h, o Brasil enfrenta a Argentina. Todo o campeonato será realizado na Cava do Bosque.