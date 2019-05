Ribéry e Robben marcam no adeus, Bayern goleia e conquista título alemão em casa

(Foto: Getty Images)









Acostumado a celebrar títulos, o Bayern de Munique viveu neste sábado uma festa um tanto quanto diferente, entre a alegria e a comoção pelo adeus a duas lendas. Os bávaros golearam o Eintracht Frankfurt por 5 a 1 e asseguraram o heptacampeonato alemão neste sábado, no adeus à torcida dos ídolos Robben e Ribéry, que balançaram as redes. Rafinha também se despediu dos fãs em Munique e foi homenageado, mas não pôde entrar em campo.





O triunfo em casa, acompanhado de uma ótima atuação, é um feito inédito na história do clube bávaro na Bundesliga. Embora tenha conquistado o título nacional pela 29ª vez - a sétima consecutiva -, o Bayern jamais havia disputado o jogo que assegurou a taça dentro de seu estádio. Os bávaros terminam a edição 2018/19 com 78 pontos, dois à frente do Borussia Dortmund, que venceu o Borussia Mönchengladbach.





Apesar da expectativa pela conquista em casa, o clima em Munique era de emoção desde antes de a bola rolar. Ainda no aquecimento, a torcida gritou o nome do trio que dará adeus ao clube no fim da temporada: Rafinha, Ribéry e Robben. O francês, por exemplo, não aguentou e foi às lágrimas. Depois, a torcida voltou a emocionar com um mosaico para Robben e Ribéry, titulares absolutos na geração que iniciou a hegemonia em casa e conquistou o título europeu em 2013. A diretoria fez uma homenagem ao trio, que posou para fotos ao lado de todos os troféus que conquistou.





Ribéry talvez tenha sido aquele que mais deixou a emoção aflorar neste sábado histórico. Depois das lágrimas no aquecimento, o francês foi o primeiro do trio a entrar em campo, substituindo Coman aos 15 minutos do segundo tempo. Ele quase deu uma assistência para Gnabry e depois marcou um lindo gol, com direito a drible entre dois marcadores e chute por cobertura. Tirou a camisa, mostrou para a torcida e até abraçou o árbitro ao levar um cartão amarelo.





Considerado um dos melhores jogadores do mundo em diversos momentos nesta década, Robben foi o segundo a ir a campo, entrando no lugar de Gnabry aos 21 minutos. O holandês bem que tentou marcar em chutes da entrada da área, como marcou época com seus cortes curtos. Mas conseguiu balançar as redes mesmo com um gol "fácil", na pequena área, vibrando muito na comemoração.





Rafinha pode não ter o status de craque que Robben e Ribéry receberam ao longo de suas passagens pelo Bayern de Munique, mas não foi esquecido nas homenagens do clube. Sua despedida diante da torcida não foi completa, pois não pôde entrar em campo - já que Renato Sanches substituiu Goretzka por lesão no primeiro tempo. Ainda assim, o brasileiro celebrou muito e foi chamado por Neuer para erguer o troféu junto aos ídolos.





Após uma temporada conturbada, Niko Kovac agora aguardará a definição de seu futuro. A imprensa alemã afirma que a diretoria ainda avlaiará a continuação do croata no comando do time bávaro, que acabou conquistando o título nacional, mas não teve o mesmo domínio dos últimos anos e dependeu de tropeços do Borussia Dortmund para ficar com a taça.





Como de costume, a festa do Bayern de Munique foi regada a muita cerveja (desperdiçada!), oferecida por um patrocinador do clube alemão. E as imagens brindadas pelos jogadores sempre valem a pena uma conferida.





Globo Esporte