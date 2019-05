Ryan Kesler não disputará a temporada 2019-2020 pelo Anaheim Ducks

(Foto: Reprodução/Site Oficial da NHL)









O Anaheim Ducks anunciou, nesta segunda-feira (13), que não poderá contar com Ryan Kesler para a próxima temporada e terá que repor a altura na free agency para ter um ataque potente e não sentir falta do atleta de 34 anos. Essa baixa se deu em decorrência de uma cirurgia no quadril, feita no dia nove de maio.





Kesler realizou uma revascularização no quadril, sendo uma cirurgia que gera uma prótese para o quadril, protegendo o osso e trazendo todas as funcionalidades do membro sem dor, entretanto, ele terá que ficar um longo tempo em recuperação, colocando em xeque seu retorno ao gelo e consequentemente em sua carreira.





“Neste ponto, Ryan precisa pensar sobre sua vida e família”, disse o gerente geral da Ducks, Bob Murray, na segunda-feira. “A dor que ele sentiu foi significativa, e nós concordamos com sua decisão de fazer essa cirurgia. Embora seja improvável que ele jogue em 2019-20, vamos apoiar qualquer decisão que ele tome sobre sua futura carreira de jogador”.





O central de 34 anos terminou com oito pontos (cinco gols e três assistências) em 60 jogos com os Ducks, jogando pela última vez no dia seis de março, sua partida de número 1.001 na liga, perdendo 14 jogos até o fim da temporada regular.





“Neste momento da minha carreira, esta cirurgia foi a melhor opção para a minha qualidade de vida”, disse Kesler, que assinou um contrato de seis anos em 15 de julho de 2015. “A dor que eu sofria foi bastante reduzida desde o procedimento e eu sou grato por isso, enquanto meu futuro jogando é desconhecido, eu estou em um bom lugar.”





O jogador assumiu que precisaria procurar por opções para continuar sua carreira, sendo que as dores em seu quadril pioravam conforme passavam-se os anos. “Os jogos back-to-back e os quatro jogos em seis noites e isso é o que me lesionou e quebrou meu quadril ao longo do ano”, acrescentou.





Ryan Kesler foi selecionado na primeira rodada (nº23) do Draft de 2003 pela equipe do Vancouver Canucks, onde atuou por 10 temporadas, antes de ser trocado ao Anaheim Ducks em 2014. Em toda sua carreira foram 1.001 partidas com 258 gols e 315 assistências, sendo muito eficiente e um grande líder dentro do vestiário.





“Temos que encontrar algumas opções para mim e não é somente pelo hóquei, mas para a minha vida no geral. Coisas simples, como calçar as meias de manhã, se tornam muito difíceis.” terminou dizendo o atleta.





