Sam Bird pensou em deixar o automobilismo antes de acertar com a Virgin

O britânico Sam Bird revelou nesta semana em entrevista ao site e-racing365, que cogitou abandonar o automobilismo antes de assinar com a Virgin, para correr na Fórmula E.





Presente no grid da categoria desde a primeira temporada, Sam Bird disputou todas provas da Fórmula E e é o terceiro maior vencedor com oito vitórias na carreira.





Porém, antes de assinar com a Virgin, o piloto britânico passou por maus bocados na carreira, principalmente após ter sido dispensado da equipe Mercedes na F1, pela qual chegou a ser piloto de testes.





“Foi um período desagradável. Basicamente, fui expulso da Mercedes por causa de uma decisão tomada pela minha gerência na época”, declarou Sam Bird, que após ter sido vice-campeão da GP2, se tornou piloto de testes da Mercedes na F1, mas por conta de desentendimentos entre as pessoas que gerenciavam a sua carreira e a equipe alemã, acabou dispensado.





“Toto [Wolff] não gostou da resposta deles para algo e eu nunca mais voltei a sentar em um carro de F1, nem sequer convidado para correr na DTM e me disseram: ‘certo, seu tempo aqui acabou’.”





“Foi logo depois de eu ter me tornado vice-campeão da GP2 com cinco vitórias nesse ano. Cinco vitórias na GP2 e você pensa: ‘espero ter uma chance de um lugar na F1.’ Infelizmente não, absolutamente nada.”





Por conta da saída repentina da Mercedes, Sam Bird cogitou deixar de lado o automobilismo, pois não estava conseguindo sustentar a carreira no esporte.





“Eu estava a poucas semanas de terminar meus dias no automobilismo e ir trabalhar em uma academia ou algo assim, recebendo um diploma de treinamento pessoal, porque eu não podia pagar a conta de luz, o imposto municipal e o aluguel. Felizmente, surgiu uma oportunidade com a Fórmula E, com a Virgin Racing na época, e eu peguei. Hoje vejo a mudança de sorte”, completou o britânico.





Na atual temporada, Sam Bird ocupa a nona colocação no campeonato com 54 pontos, 27 a menos do que o líder Robin Frijns, seu companheiro de equipe na Envision Virgin Racing e que venceu a última prova, disputada em Paris.





