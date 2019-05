Santos vira sobre o Flamengo no Pacaembu e se isola na liderança do Brasileirão Feminino

(Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos)









O Santos se isolou na liderança do Campeonato Brasileiro Feminino neste sábado, após vencer o Flamengo, de virada, por 2 a 1, no estádio do Pacaembu, em São Paulo.





Com gols de Maria Alves e Glaucia, para o Santos, e Larissa, para o Flamengo, as Sereias da Vila chegaram aos 24 pontos, com 100% de aproveitamento nas oito primeiras rodadas do Brasileirão Feminino, enquanto o time carioca estacionou nos 19 pontos, na terceira colocação.





Agora, o Santos ocupa a liderança da competição, seguido de perto pelo Corinthians, que também venceu na rodada e chegou a 21 pontos.





Na próxima rodada do Brasileirão Feminino, o Santos recebe o Internacional no domingo, dia 19, às 14h (de Brasília), ainda sem local definido. Já o Flamengo recebe o Vitória, no sábado, às 15h, no estádio da Gávea.





Antes da próxima rodada do Brasileirão, porém, as Sereias da Vila voltam ao Pacaembu para enfrentar o rival Corinthians pelo Campeonato Paulista Feminino. Com mando do Santos, o clássico acontece nesta quarta-feira, às 15h (de Brasília), e terá entrada gratuita.





Globo Esporte