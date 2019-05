São Paulo envia dossiê à CBF e reclama de falta de critério da arbitragem contra o Bahia

(Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)









O São Paulo enviou, nesta segunda-feira, uma representação formal para a Confederação Brasileira de Futebol sobre a atuação da arbitragem na partida contra o Bahia, no último domingo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.





A principal reclamação do clube é a falta de critério do árbitro Daniel Nobre Bins. Segundo o clube, Daniel não adotou a mesma medida nos lances envolvendo a expulsão de Toró e a lesão de Liziero. O atacante são-paulino havia levado o cartão amarelo por um pisão no goleiro Douglas. Depois da consulta do VAR, foi expulso.





Já no lance da lesão de Liziero, que tira o atleta por dois meses dos campos, não chegou a ser revisado pelo árbitro. O atleta do Bahia, inclusive, não recebeu nenhuma advertência.





Nos bastidores, se posicionando dessa maneira, o São Paulo pretende se fortalecer perante a arbitragem. O clube entende que os recentes erros, como a não expulsão de Thuler após uma cotovelada em Pato, no jogo contra o Flamengo, não podem mais acontecer.





Após a partida contra o Bahia, Raí, diretor de futebol do São Paulo, reclamou da incompetência da arbitragem. Lugano, superintendente de relações institucionais do São Paulo, também criticou os critérios em suas redes sociais.





