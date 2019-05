STJD revoga liminar, e nadadores Diogo Villarinho e Leonardo Santos vão disputar o Pan de Lima

Ricardo Sodré/MTC









O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), Alessandro Kioshi Kishino, revogou a liminar que havia sido concedida há dois dias suspendendo as convocações dos atletas Diogo Villarinho e Leonardo Santos e que atendia a um pedido do nadador Leonardo de Deus e da Unisanta. Dessa forma, a convocação inicial para os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, que acontecem do dia 26 de julho a 11 de agosto, está mantida.





A decisão do presidente do STJD da CBDA tem duas páginas e foi publicada nesta quarta-feira. Nela, Kishino afirma entender que o caminho menos doloroso a ser seguido é o da revogação da liminar concedida. Conforme publicado no Blog do Coach, "fica explícito também que não houve nenhuma análise de mérito, coisa que seria necessária um julgamento com a presença dos novo membros do STJD".





- Revogo a liminar anteriormente concedida, autorizando a CBDA a encaminhar a lista dos convocados para a Seleção Brasileira de Natação, nos moldes indicados no Boletim 077/2019, com a imediata comunicação de tal decisão para todos os interessados.





Ele cita ainda, na decisão, que "desconhecia que o prazo fatal para a inscrição da seleção brasileira de natação nos Jogos Pan-Americanos" é nesta quinta-feira, dia 16 de maio. Portanto, Kishino quis evitar que houvesse problemas para que os atletas pudessem ser inscritos, o que causaria prejuízos à própria natação brasileira.





De qualquer maneira, o Mandado de Garantia será analisado na próxima pauta de julgamento que, ainda segundo o Blog do Coach, deve acontecer no dia 6 de junho. Nessa data, mudanças na lista do Pan de Lima não serão mais possíveis.





Entenda melhor o caso

As convocações dos nadadores Diogo Villarinho e Leonardo Santos para os Jogos Pan-Americanos foram suspensas de forma preventiva. A decisão foi tomada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que concedeu uma liminar ao também nadador Leonardo de Deus, que questiona os critérios utilizados pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA). A CBDA então precisaria manifestar-se para explicações sobre como realizou a lista dos atletas para a competição que será realizada em Lima, no Peru.









O prazo para o envio da lista de todos os nomes para o Pan termina às 23h59 desta quinta-feira, dia 16 de maio (e o COB tem até o dia 20 de maio para enviar as informações de credenciamento dos atletas). Se a CBDA não conseguisse solucionar o imbróglio até essa data, a seleção brasileira teria 16 nomes ao invés de 18 na disputa. Por isso, o STJD optou pela revogação da liminar, o que mantém a convocação inicial com Villarinho e Santos.





