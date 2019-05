Sylvinho aceita proposta para ser técnico do Lyon e deixa a seleção brasileira

(Foto: Edgard Maciel de Sá)









Antes do anúncio da convocação da seleção brasileira para a disputa da Copa América de 2019, no Brasil, o coordenador técnico Edu Gaspar anunciou o desligamento de Sylvinho dos cargos de auxiliar-técnico da seleção brasileira e treinador da equipe olímpica. Sylvinho aceitou proposta para comandar o time do Lyon e deverá trabalhar com Juninho Pernambucano, ídolo do clube que está voltando, agora em cargo diretivo.





A seleção pré-olímpica será treinada por André Jardine no Torneio de Toulon, em junho, mas ainda não está definido se o técnico da equipe sub-20 será efetivado também na sub-23, ou se a CBF buscará um substituto para Sylvinho.





– Esse anúncio é uma mistura de sentimentos. O Sylvinho não vai fazer parte da Copa América. Ele aceitou o convite de um grande clube europeu. Deixo aqui a mensagem pessoal de um amigo de muitos anos. Que você seja feliz, vou sentir saudades, estamos orgulhosos de você, disse isso ao presidente, foi o mesmo sentimento dele – disse Edu.





Sylvinho havia sido anunciado como técnico da Seleção pré-olímpica na posse do presidente da CBF, Rogério Caboclo. Ele trabalhou nos últimos anos como auxiliar de Tite na Seleção principal.





– É um nome respeitado mundialmente. Aplicado, estudioso, tem reconhecimento de nossos grandes craques. Trabalho integrado entre ele, Jardine e Tite – afirmou Caboclo na ocasião.





Após a demissão de Carlos Amadeu, André Jardine, ex-São Paulo, assumiu como técnico do sub-20. Sylvinho ficaria com o time sub-23, com foco na disputa da Olimpíada de Tóquio em 2020. O pré-olímpico acontece em janeiro do ano que vem.





Globo Esporte