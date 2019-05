Técnico da Alemanha, Joachim Löw sofre acidente durante o treinamento e acaba internado

A seleção da Alemanha terá um importante desfalque para os jogos contra Bielorrússia e Estônia, ambos pelo Grupo C das eliminatórias europeias da Eurocopa, nos dias 8 e 11 de junho, respectivamente. O técnico Joachim Löw sofreu um acidente durante um treino da Alemanha, no qual deixou um haltere cair na altura do peito, e foi internado com problema em uma das artérias. Nas partidas citadas, ele será substituído por seu auxiliar, Marcus Sorg.





A Federação Alemã de futebol divulgou uma nota oficial informando do "acidente esportivo" que Löw sofreu, apontando que uma artéria foi espremida e a internação acabou sendo necessária. Apesar do tratamento e da boa recuperação do treinador, ele precisará ficar afastado por algumas semanas, informa o comunicado da Federação.





Joachim Löw tratou de enviar uma mensagem para os fãs da seleção alemã, informando que está bem e mantém contato com os membros da sua comissão técnica.





- Eu já me sinto muito bem. Estou em contato constante com minha comissão técnica, e vamos permanecer em contato por telefone durante os dois jogos - afirmou o treinador.





Globo Esporte