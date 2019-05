Thiago Camilo quebra jejum, e Ricardo Zonta vence corrida 2 na etapa da Stock Car no Velo Città

Thiago Camilo e Ricardo Zonta foram os vencedores na segunda etapa da temporada 2019 da Stock Car, na rodada dupla disputada no Velo Città. Foi a primeira vitória de Camilo desde a etapa de Londrina, em 2017, enquanto Zonta, que havia vencido pela última vez no encerramento da temporada 2018, também conquistou sua primeira vitória este ano.





Na corrida 1, Camilo levou a melhor numa disputa duríssima com Daniel Serra para conquistar a vitória, com Ricardo Maurício completando o pódio. Na segunda corrida, Zonta, que havia colocado muita gasolina e trocado mais pneus do que os adversários na prova anterior, se valeu da estratégia para abrir boa vantagem para Rubens Barrichello, enquanto Cacá Bueno fechou o pódio. Zonta foi o maior pontuador da etapa, com 38.





Vencedor da etapa de abertura do campeonato, no Velopark, Daniel Serra deixa Mogi Guaçu na liderança do campeonato, com 61 pontos, apenas dois a mais do que Barrichello, enquanto Ricardo Maurício (55), Thiago Camilo e Felipe Fraga (empatados com 49), Gabriel Casagrande e Ricardo Zonta (ambos com 48) vêm a seguir.





Camilo x Serra na corrida 1





A corrida 1 teve uma largada limpa. Thiago Camilo manteve a liderança, enquanto Daniel Serra e Gabriel Casagrande passaram Ricardo Maurício. Camilo começou a desenvolver a liderança, enquanto Casagrande atacou Serra, mas sem conseguir inicialmente a ultrapassagem. Mais atrás, um outro grupo com Felipe Fraga, Marcos Gomes e Ricardo Zonta disputava o quinto lugar.





Gradativamente, Serra começou a se livrar do assédio de Casagrande e tentou reduzir a desvantagem em relação a Camilo, que, no entanto, administrou a vantagem. A corrida 1 teve três incidentes, sem gravidade. No primeiro, Bia Figueiredo saiu da pista no "S" após um toque com Vitor Baptista, no segundo, Max Wilson e Felipe Lapenna se enroscaram no fim da reta principal, e no terceiro, Bia e César Ramos se tocaram.





Ataque final de Serrinha





Tão logo a janela de pit stop foi aberta, faltando 20 minutos para o fim, Casagrande e Gomes foram os primeiros dos líderes a entrar nos boxes. Camilo parou na volta seguinte e conseguiu manter-se à frente de Daniel quando este fez o pit stop na volta 15. Quando todos fizeram as trocas de pneus e reabastecimentos, Thiago voltou à liderança, com Serra atrás dele e o novo terceiro colocado Ricardo Maurício já bem atrás.





Nas voltas finais, Serrinha partiu para o ataque definitivamente, e Thiago passou a se defender. Os dois estavam usando os disparos do botão de ultrapassagem em voltas distintas, e Daniel o acionou a 1m30 do fim, na reta dos boxes, mas Camilo se defendeu muito bem. Na penúltima volta, Thiago não usou o disparo e poupou para a última, assim como Serra. Na última passagem, os dois usaram o botão, mas as posições foram mantidas, e Thiago venceu.





Confusões na segunda largada





Se na primeira corrida, os pilotos se comportaram, na segunda houve diversos incidentes. Logo nos primeiros metros, Bruno Baptista tocou em Lucas Foresti, que atingiu Galid Osman. Mais à frente, houve o toque entre Gabriel Casagrande e Marcos Gomes, que teve um pneu furado. No meio da confusão, Diego Nunes e Júlio Campos pularam na frente, seguidos por Rubens Barrichello e Ricardo Zonta.





Faltando 33 minutos, Campos acionou o Fan Push, disparo extra do botão de ultrapassagem por voto popular, e passou por Nunes na saída da curva 1. Logo atrás, Zonta passou por Barrichello e subiu para terceiro. Enquanto isso, os protagonistas da corrida 1, Thiago Camilo e Daniel Serra vinham no meio do pelotão, em 12º e 17º.





Logo que a janela de pit stop se abriu, Diego Nunes, Ricardo Zonta e Felipe Fraga entraram nos boxes. Ao mesmo tempo, Max Wilson teve um toque com Thiago Camilo, que teve de abandonar. A direção de prova não mandou o safety-car à pista, e a corrida seguiu em bandeira verde. Júlio Campos entrou nos boxes na volta 14, e voltou atrás de Zonta. O paranaense assumiu a liderança com o pit stop de Rubinho, que, com uma parada lenta, caiu para terceiro.





Tática perfeita de Zonta





Naquele momento, a 12 minutos do fim, Campos tinha um ritmo mais lento, o que permitiu a Zonta disparar na frente. Atrás de Júlio, ficou formada uma fila que tinha ainda Barrichello, Cacá Bueno e Gabriel Casagrande. Na 20ª volta, Rubinho conseguiu a ultrapassagem na saída da curva 1, deixando Campos pressionado por Cacá e Casagrande.





No único incidente mais marcante na prova, Nelsinho Piquet perdeu o ponto de freada na curva 1 e atingiu Vitor Baptista, que perdeu posições. No entanto, os dois continuaram na prova, que não teve intervenção do carro de segurança. Faltando cinco minutos, Cacá Bueno finalmente conseguiu passar Júlio Campos e garantiu um lugar no pódio, mesmo com uma escapada.





Fim de corrida agitado





Campos então passou a segurar um grande pelotão, e, ao tentar resistir na curva 1 a um ataque de Diego Nunes, atingiu o adversário e também César Ramos. Casagrande aproveitou para assumir o quarto lugar, à frente de Allam Khodair e Felipe Fraga.





Nas voltas finais, Zonta administrou com tranquilidade a vantagem para Rubens Barrichello, e, com direito ainda a um disparo do botão de ultrapassagem na última volta, confirmou a sua primeira vitória em 2019. Cacá Bueno completou o pódio.





