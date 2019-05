Tite divulga convocação do Brasil para a Copa América com Neres e Fernandinho: "Lista mais difícil"

Tite anunciou, na manhã desta sexta-feira, "a lista mais difícil" de elaborar desde que assumiu o comando da seleção brasileira. Palavras do próprio treinador. Repleto de dúvidas no que diz respeito a lesões e surpresas de última hora, o técnico convocou a Seleção para a Copa América que será disputada no Brasil entre 14 de junho e 7 de julho.





Daniel Alves, Fernandinho e David Neres talvez sejam os maiores destaques. O lateral do PSG volta à seleção depois de mais de um ano longe - a última convocação foi em março de 2018. O volante do Manchester City não era lembrado desde a Copa do Mundo do ano passado. E o atacante do Ajax ficou com a vaga que também tinha na disputa Vinicius Junior, do Real Madrid, e Lucas Moura, do Tottenham. A ausência de Fabinho, convocado em todas as ocasiões desde a Copa, chamou a atenção.





- O Fabinho vive um grande momento. Foi muito difícil a escolha. Qualquer uma escolha estaria bem feita. Não tem demérito, tem os três (Fabinho, Fernandinho e Casemiro) em altíssimo nível. Dói ao técnico escolher, mas é a função - resumiu Tite durante entrevista coletiva.





Entre os 23 convocados, 14 são remanescentes do Mundial da Rússia: Alisson, Ederson, Cássio, Marquinhos, Thiago Silva, Fagner, Filipe Luís, Miranda, Coutinho, Casemiro, Fernandinho, Firmino, Gabriel Jesus e Neymar.





Everton, do Grêmio, e a dupla Cássio e Fagner, do Corinthians, são os representantes de clubes brasileiros na lista. Ambos os times têm compromisso pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil: o Grêmio pega o Juventude no dia 29 de maio, e o Timão encara o Flamengo no dia 4 de junho. Edu Gaspar afirmou que os três se apresentam à seleção somente depois dessas datas para, portanto, não desfalcarem suas respectivas equipes.





Antes do anúncio da lista, Edu Gaspar e Tite despediram-se de Sylvinho, que pertencia à comissão técnica da seleção brasileira e foi anunciado recentemente como treinador da seleção olímpica. Seu destino, no entanto, não foi revelado. Disseram apenas que o ex-jogador aceitou o convite de "um grande clube europeu".





Os jogadores começam a se apresentar no dia 22, próxima quarta-feira, na Granja Comary, em Teresópolis. Envolvidos na final da Liga dos Campeões, Alisson e Firmino terão dois dias de folga após a decisão contra o Tottenham. Antes de estrear na Copa América, a seleção brasileira fará dois amistosos: contra o Catar no dia 5, em Brasília; e contra Honduras no dia 9, no Beira-Rio.





O Brasil está no Grupo A da Copa América ao lado de Bolívia, Peru e Venezuela. A estreia será contra os bolivianos no dia 14 de junho, às 21h30 (de Brasília), no Morumbi.





Veja a lista completa:





Goleiros: Alisson (Liverpool), Cássio (Corinthians) e Ederson (Manchester City)





Defensores: Alex Sandro (Juventus); Marquinhos, Thiago Silva e Dani Alves (PSG); Éder Militão (Porto), Fagner (Corinthians), Filipe Luís (Atlético de Madrid) e Miranda (Inter de Milão)





Meio-campistas: Allan (Napoli); Philippe Coutinho e Arthur (Barcelona); Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City) e Lucas Paquetá (Milan)





Atacantes: David Neres (Ajax), Everton (Grêmio), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (PSG) e Richarlison (Everton)





