Tuchel admite que "janela louca" poderia tirar Neymar e Mbappé do PSG: "Não sou ingênuo"

A temporada conturbada do PSG, com mais uma decepção na Liga dos Campeões, ajudou a alimentar as especulações que indicam para as possíveis saídas de Neymar e Mbappé. Os dois são cotados como alvos de gigantes europeus, a começar pelo Real Madrid, que estaria na dúvida entre quem investir. E o técnico Thomas Tuchel indicou que está ciente da possibilidade de ter que dar adeus a um dos astros.





Na última entrevista coletiva da temporada, na véspera da rodada final do Campeonato Francês, o comandante parisiense foi questionado sobre possíveis transferências dos atacantes. E Tuchel respondeu de forma resignada.





"Isso é futebol, então tudo pode acontecer. Eu não sou ingênuo. A janela de transferências é louca, e muitos clubes estão buscando comprar. Se você está me perguntando como treinador, então sim, quero que eles fiquem aqui. Mas se isso não acontecer, encontraremos soluções", disse Tuchel.





O comandante do Paris também falou sobre seu futuro, diante das especulações de que poderia ser demitido ao fim da temporada, garantindo que este é "apenas o início" de sua jornada no clube. Ao falar sobre Neymar, o treinador fez mistério sobre um papo com a grande estrela do elenco.





- Eu e Neymar conversamos sobre a próxima temporada, mas o que foi dito ficará entre nós - afirmou.





O treinador foi questionado sobre a declaração de Mbappé ao receber o prêmio de craque do Campeonato Francês, quando o jovem causou frisson na imprensa local ao indicar que gostaria de assumir novas responsabilidades - o que poderia acontecer no PSG "ou em novo projeto".





- Eu fiquei um pouco dividido sobre as palavras de Kylian. Tem grandes metas e muita confiança, e decidiu fazer este discurso. Ele tem ideias e é muito inteligente. E também é convidado a tomar a responsabilidade aqui no PSG a cada dia. Ele não precisava de um discurso para isso - alfinetou.





Globo Esporte